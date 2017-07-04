Константин Васильев продолжит карьеру в польском "Пясте"

Ключевой полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев подписал контракт с польским клубом "Пяст" из Гливице, цвета которого он уже защищал в сезоне 2014/2015.

Из "Пяста" Васильев перебрался в "Ягеллонию", где провел два ярких сезона. И вот теперь состоялось его возвращение в команду из Гливице, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

По словам 32-летнего футболиста, он хотел стабильности и уверенности в завтрашнем дне, что и может обеспечить трехлетний контракт.

Соглашение Васильева с "Пястом" рассчитано до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Константин Васильев стал с "Ягеллонией" серебряным призером чемпионата Польши, а "Пяст" финишировал на десятом месте.