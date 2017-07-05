Эстония разработала специальную инфосистему для организации мероприятий в Совете ЕС

Для проведения председательства Эстонии в Совете Европейского союза была разработана специальная инфосистема Presidency Gateway. Инфосистема поможет упростить и ускорить организацию крупных мероприятий. Данную единую инфосистему будут использовать различные министерства, приезжающие делегаты и журналисты.

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС пройдет более 260 мероприятий, в которых должны принять участие более 30 000 иностранных гостей. Система Presidency Gateway содержит всю необходимую информацию о мероприятиях, начиная с места проведения, спикеров, программы до всей необходимой документации. Инфосистема позволяет во время проведения мероприятия проводить интерактивные опросы, создавать виртуальные рабочие группы. Она адаптирована для работы на всевозможных смартфонах и планшетах, и для ее использования не обязательно загружать специальное приложение.

Впервые в истории проведения председательства в Совете ЕС будет использована система с таким широким спектром возможностей. В конце председательства будет опубликован исходный программный код Presidency Gateway и соответствующая документация, чтобы следующие страны-председатели могли бы использовать эту систему в своей работе.

Инфосистема была разработана при партнерстве с AS Andmevara, тендер был проведен Registrite ja Infosüsteemide Keskus, основной заказчик разработки – Госканцелярия.