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Депутат: во время матчей сборной Эстонии местные жители не могут парковаться у своих домов ({{commentsTotal}})

Многие болельщики приезжают на футбол на машинах.
Многие болельщики приезжают на футбол на машинах. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Оппозиционный депутат Таллиннского городского собрания Кайдо Кукк (IRL) потребовал от столичных властей объяснений на тему организации парковки в районе стадиона "А. Ле Кок Арена" во время домашних матчей сборной Эстонии по футболу.

Как сообщил Кукк, к нему обратились жители улицы Марта в микрорайоне Китсекюла, посетовав на то, что во время матчей сборной Эстонии на улице действует запрет на парковку.

"Исходя из запрета, местные жители не могут парковаться перед своими домами, если на стадионе проходит какой-то большой матч", - написал Кайдо Кукк вице-мэру Таллинна Калле Кландорфу.

В своем запросе депутат хочет узнать, действительно ли данный запрет существует, на каких улицах он установлен и что в такой ситуации должны делать местные жители.

В мэрии Таллинна на запрос пока не ответили. Однако уже известно, что отчитываться перед депутатом придется и.о. мэру Таллинна Таави Аасу, поскольку именно он, а не Калле Кландорф, отвечает за парковку в городе.

В этом году сборная Эстонии по футболу провела три домашних матча.

Редактор: Сергей Михайлов

парковкафутбол


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