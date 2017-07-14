Футболист сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Словении

Антонов подписал контракт с клубом "Рудар" из города Веленье.

В прошлом сезоне "Рудар" занял в чемпионате Словении седьмое место среди 10 команд. В 2009 году "Рудар" в первом отброчном раунде Лиги Европы УЕФА обыграл нарвский "Транс" по сумме двух матчей со счетом 6:1.

Новый сезон в Словении начнется уже в эти выходные. "Рудар" в первом туре в воскресенье сыграет против команды "Домжале", которая в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА взяла верх над таллиннской "Флорой".

В интервью rus.err.ee Антонов сказал, что он вряд ли поможет "Рудару" в первом туре.

В конце мая Илья Антонов покинул австрийский "Хорн", в который перешел лишь в зимой этого года.

До этого Илья Антонов выступал за таллиннскую "Левадию", в составе которой дважды становился чемпионом Эстонии.