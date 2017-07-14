Футболист сборной Эстонии Илья Антонов продолжит карьеру в Словении ({{commentsTotal}})
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Илья Антонов (24) продолжит карьеру в высшей лиге чемпионата Словении.
Антонов подписал контракт с клубом "Рудар" из города Веленье.
Pušnikovo četo je okrepil estonski reprezentant Ilja Antonov!— NK Rudar Velenje (@NKRudarVelenje) 14 июля 2017 г.
Ilja, dobrodošel! #srecnorudar @PrvaLigaSihttps://t.co/c5mfwd73eN pic.twitter.com/2hECxfa8k8
В прошлом сезоне "Рудар" занял в чемпионате Словении седьмое место среди 10 команд. В 2009 году "Рудар" в первом отброчном раунде Лиги Европы УЕФА обыграл нарвский "Транс" по сумме двух матчей со счетом 6:1.
Новый сезон в Словении начнется уже в эти выходные. "Рудар" в первом туре в воскресенье сыграет против команды "Домжале", которая в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА взяла верх над таллиннской "Флорой".
В интервью rus.err.ee Антонов сказал, что он вряд ли поможет "Рудару" в первом туре.
В конце мая Илья Антонов покинул австрийский "Хорн", в который перешел лишь в зимой этого года.
До этого Илья Антонов выступал за таллиннскую "Левадию", в составе которой дважды становился чемпионом Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов