Замдиректора КаПо Эрик Хелдна покинул свою должность

Замдиректора Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Эрик Хелдна покинул свою должность, проработав на ней восемь лет.

Под руководством Хелдна в Полиции безопасности существенно развились несколько областей, а также улучшилось сотрудничество с партнерами как в Эстонии, так и в других странах, сообщает КаПо. Под его руководством КаПо начала ряд уголовных дел, пишет портал err.ee.

По словам Хелдна, он проработал в Полиции безопасности почти восемь лет и высоко оценивает этот период.

"Это были крайне интересные, но также и очень напряженные годы. Знание того, что незаконченные дела передаются знающим свое дело специалистам, придает мне уверенность в принятии решения. О своих ближайших планах я сообщу в ближайшие недели, когда спокойно обдумаю все полученные предложения", - добавил Хелдна.

Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу высоко оценил проделанную работу Хелдна: "Эрик был способным и энергичным руководителем, а его вклад в развитие организации сложно переоценить. Надеюсь, что после небольшой паузы у Эрика будут силы и желание использовать свои знания и опыт на благо Эстонии".

Гендиректор КаПо планирует предложить министерству нового кандидата на должность замдиректора в ближайшие месяцы.