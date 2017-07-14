Яак Ааб: развитие Ида-Вирумаа - приоритет правительства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, отмечая, что в ходе визита у Ааба запланированы встречи как с главами местных самоуправлений, так и с руководителями работающих в регионе предприятий.

"Развитие Ида-Вирумаа является приоритетом для правительства, поэтому в роли министра я посещаю данный уезд одним из первых", - сказал Яак Ааб.

В период с 2017 по 2021 год государство обещает инвестировать в Ида-Вирумаа свыше 160 млн евро. Помимо этого в правительстве договорились перевести в регион около 150 государственных рабочих мест.

В ходе визита Ааб встретится в том числе с руководством Силламяэ и Нарвы.