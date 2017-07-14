Инцидент возле Певческого поля: подозреваемая задержана в Нарве

Полиция задержала в среду, 12 июля, в Нарве 21-летнюю женщину, которая в середине июня в Таллинне возле Певческого поля тяжело ранила ножом 22-летнего мужчину. В четверг суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте женщины.

Получивший серьезное ранение молодой человек продолжает находиться на лечении в больнице, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Нападение было совершено 16 июня примерно в 23:10 в Таллинне возле Певческого поля.

Старший прокурор Саския Каск сказала, что полицейские непосредственно после нападения при помощи свидетелей установили личность напавшей женщины, скрывшейся с места происшествия. "Полицейские начали проверять возможные места, где может находиться женщина, и ее задержали в эту среду в Нарве. Суд удовлетворил ходатайство о взятии женщины под стражу", - сказала Каск.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, свою роль в этом происшествии мог сыграть алкоголь. "Мы знаем, что и нападавшая, и жертва по время нападения находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и это могло быть одной из причин, почему ссора между ними зашла так далеко. Чрезмерное употребление алкоголя и состояние опьянения сильно влияют на поведение человека и в таком состоянии человек не думает рационально. Как правило, в подобных случаях либо жертва, либо нападающий находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал Кумм.

Кумм добавил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя почти в каждые выходные совершается тяжкое преступление. Вызывает беспокойство полиции и то, что люди по какой-то причине берут с собой колющие предметы. "Нам все больше сообщают о том, что люди берут с собой на вечеринки колющие и режущие предметы. Это ненормально. Отдыхать следует все же без ножа в кармане", - сказал Рогер Кумм.

Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Расследование проводит Пыхьяская префектура. Руководит следствием Пыхьяская окружная прокуратура.