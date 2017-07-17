Гастрономические туры российских туристов вывели Нарву в лидеры по сделкам tax-free

По данным за июнь этого года объем оформленных сделок Tax-free в Нарве превысил 5 млн евро. Этот приграничный город обогнал Таллинн и по количеству таких сделок и по обороту.

"В июне мы, как правило, обходим Таллинн по количеству сделок tax-free, но у нас сумма закупок, конечно, меньше, чем в столице. Поэтому обороты меньше, чем в Таллинне. То есть количество сделок больше, а обороты меньше. Но в июне нынешнего года мы обогнали Таллинн и по количеству оборотов. В Таллинне была совершена 24 451 сделка, а в Нарве - 50 931 сделка", – сказала управляющая торгового центра Fama Надежда Шашаева в интервью "Радио 4".

На два крупнейших торговых центра Astri и Fama приходится 63% основных сделок по tax-free, с которых иностранцам возвращают налог с оборота.

Есть два основных пути поставки запрещенных иностранных продуктов в Россию. Первый – это организованный. Местные жители, обладатели российских паспортов, могут подрядиться на небольшую подработку. Пронести сумку с продуктами через границу: 20 человек – 20 сумок. И в течение часа микроавтобус в Ивангороде заполнен. Далее продукты оказываются в небольших магазинчиках в Петербурге и Кингисеппе. Иногда это интернет-магазины с курьерской доставкой.

А вот второй путь появления эстонской продукции по ту сторону реки – это те самые российские туристы. Они отдохнули в Таллинне, Пярну или Нарва-Йыесуу, а перед отъездом заодно и закупаются эстонскими сырами, колбасами и шоколадом.

Один из туристов отметил, что шопинг-тур в Эстонии – скорее второстепенен. По его мнению, в нашей стране много достопримечательностей. Что же касается алкоголя, то у нас, по мнению российского туриста, можно купить, например, хорошие европейские вина, которые в России стоят или дорого, или их качество оставляет желать лучшего.