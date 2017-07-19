Таллиннский "Викинг" расстался с главным тренером Дмитрием Медведевым

Вице-чемпион Эстонии по хоккею, таллиннский "Викинг" объявил о расставании с прежним многолетним наставником команды Дмитрием Медведевым.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщил руководитель "Викинга" Анатолий Сизов.

"Я не видел развития в игре нашей главной команды. Было заметно, что Медведев этого прогресса не ищет. Помимо этого накопились и другие претензии. Например, они касались его работы с детьми", - сказал Сизов.

Дозвониться до самого Дмитрия Медведева в течение последних двух дней редакции rus.err.ee не удалось.

По словам Анатолия Сизова, с кандидатурой нового главного тренера он еще не определился.

"На данный момент известно, что с нами будет работать Вячеслав Баранов, который возвращается к тренерской деятельности после продолжительного перерыва. Но станет ли главным тренером он или кто-то другой - покажет время", - заключил руководитель "Викинга".