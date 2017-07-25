rus.err.ee

Электронная торговля расширяется: свои интернет-магазины откроют RIMI и Prisma ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Интернет-бизнес торговых сетей растет, все больше и больше людей заказывают продовольственные и другие товары через интернет и их доставку на дом. Сети магазинов Coop, Selver и Maxima планируют расширить ассортимент своих интернет-магазинов, а сети Rimi и Prisma - начать предлагать такие услуги.

"Наша задача состоит в том, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос - услуга стала очень популярной", - так оценивает ситуацию руководитель интернет-торговли Selver AS Гуннар Оболенский. По его словам, услугой заказа товаров через интернет-магазин пользуются примерно 10 000 человек, передает новостной портал ERR.

Prisma и Rimi также намерены открыть свои интернет-магазины

Prisma, которая в отличие от других торговых сетей не предлагает услугу по доставке товаров домой и действует по принципу "заказывай и забирай", намерена догнать конкурентов, поскольку в настоящее время объем заказываемых товаров через интернет слишком мал.

"Сейчас мы проводим тестирование услуги по доставке товаров на дом, и надеемся, что осенью начнем ее оказывать", - сказал директор по маркетингу AS Prisma Peremarket Reigo Рахумяэ.

Rimi пока не оказывает интернет-услуг, однако, по словам пресс-секретаря Картин Батс, соответствующий проект сейчас разрабатывается, но конкретной даты, когда он будет запущен, она не назвала.

Акцент на тяжелые товары

По словам представителей торговых сетей, ассортимент интернет-магазинов не отличается от ассортимента обычных магазинов, но при этом акцент делается на более тяжелые товары. Например, на корм для домашних животных, детские товары, воду и соки.

"Средняя стоимость заказа сейчас составляет примерно 50 евро. Это зачастую обусловлено тем, что если стоимость заказываемых товаров более 40 евро, то доставка на дом происходит бесплатно", - пояснил руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо.

В интернет-магазине для покупателей не существует никаких ограничений. Одним из самых главных вызовов продавцов является доставка качественных и свежих продуктов и товаров.

"При открытии интернет-магазина никто не знает, как пойдет это дело. Теперь мы понимаем, насколько интернет-магазин отличается от обычного и к чему мы сейчас пришли. У нас есть опыт двух лет и, используя его, мы сможем развиваться дальше", - пояснил руководитель интернет-торговли Selver AS Гуннар Оболенский.

Редактор: Надежда Берсенёва

rimiprismaselverbilateral cooperationинтернет-магазин


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Максим Волков получил новое назначение.Максим Волков получил новое назначение.
Максим Волков стал заместителем старейшины Мустамяэ
Приграничная торговля активизировалась после повышения акцизов в Эстонии.Приграничная торговля активизировалась после повышения акцизов в Эстонии.
Прогноз: в 2018 году из-за приграничной торговли спиртным Эстония не досчитается 150 млн евро
В украинском Днепре в перестрелке убиты двое и пятеро ранены
Автобусный вокзал в Тарту.Автобусный вокзал в Тарту.
В Тарту загорелся пассажирский автобус
Пиритаский пляж - популярное место отдыха таллиннцев и гостей города.Пиритаский пляж - популярное место отдыха таллиннцев и гостей города.
На пляже в Пирита появился бесплатный интернет
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: свинина внешняя и внутренняя

Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".

Полиция регулярно проверяет водителей на трезвость.Полиция регулярно проверяет водителей на трезвость.
Итоги рейда "Дуют все": один из задержанных пьяных водителей вез детей в лагерь
Военный транспортный самолет ИЛ-76.Военный транспортный самолет ИЛ-76.
Путин едет в Финляндию: 200 чиновников, грузовики со снедью и спецавтомобили прибыли заранее
Эстонский полицейский фиксирует ДТП.Эстонский полицейский фиксирует ДТП.
В Виймси нетрезвый водитель устроил ДТП: два человека в больнице
Здание Сената, верхней палаты Конгресса СШАЗдание Сената, верхней палаты Конгресса США
В сенате США пообещали доработать санкции против России, Ирана и Северной Кореи
Kalev Spa.Kalev Spa.
Ремонт бассейна Kalev Spa затягивается из-за плохого состояния конструкций
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Местные самоуправления намерены наладить широкополосный доступ в интернет по всей Эстонии
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Электронная торговля расширяется: свои интернет-магазины откроют RIMI и Prisma

Интернет-бизнес торговых сетей растет, все больше и больше людей заказывают продовольственные и другие товары через интернет и их доставку на дом. Сети магазинов Coop, Selver и Maxima планируют расширить ассортимент своих интернет-магазинов, а сети Rimi и Prisma - начать предлагать такие услуги.

Самолет фирмы Transaviabaltika.Самолет фирмы Transaviabaltika.
На летний период число рейсов между Сааремаа и Таллинном хотят увеличить
Юри Ратас.Юри Ратас.
Премьер-министр Юри Ратас отправляется с рабочим визитом в Хорватию
ФОТО: в Ярвамаа появилась "камера замера скорости" из старого холодильника
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Жителей Эстонии проверят на знание правил безопасности в интернете
Скорая помощь.Скорая помощь.
Скорая помощь на велосипеде и в автомобиле: действительно ли различия столь велики?
Тартуский университет нашел нового подрядчика для ремонта здания библиотеки
ИДА-ВИРУМАА
Нарвский музей.Нарвский музей.
Заседание совета Нарвского музея результатов не принесло
Липовая ямка.Липовая ямка.
В пляжном здании на Липовке в Нарве второй год не удается открыть кафе
Нарва - третий по величине город страны.Нарва - третий по величине город страны.
Партия IRL еще не решила, будет ли выставлять свой список на выборах в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Избирательного союза "зеленых" и ОЛПЭ в Нарве не будет
Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.
Утром в Нарве застрелили лосенка
Обновлено: 21.07
ЗА РУБЕЖОМ
Рекс Тиллерсон.Рекс Тиллерсон.
СМИ предрекают отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона
Министр внутренних дел Андрес Анвельт.Министр внутренних дел Андрес Анвельт.
Анвельт обсудит в Италии миграционный кризис
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник ранил бензопилой пятерых
Обновлено: 24.07
Иллюстративное фото.
Microsoft отказывается от графического редактора Paint
Иллюстративная фотография.
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города Талкитна
Президент Польши Анджей Дуда.
Президент Польши наложит вето на законопроекты о Верховном суде
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Общество защиты животных Эстонии обеспокоено деятельностью фабрик щенков
День города в Маарду 22 июля 2017 года.День города в Маарду 22 июля 2017 года.
ФОТО: в Маарду отметили День города
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Стоимость пива в графиках: цены достигли максимума, но выросла и покупательная способность
Мнение / Интервью
Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий ЕгороВице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоро
Дмитрий Егоров о налоговой реформе в Латвии: нанимать работников в Эстонии станет выгоднее

По мнению вице-канцлера Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова, если запланированная в Латвии налоговая реформа будет реализована, то нанимать работников в Латвии станет еще более дорогим удовольствием, и Эстония в этом плане выиграет, поскольку здесь нагрузка на рабочую силу будет меньше.

Обновлено: 16:51 
Библиотека в поезде Таллинн-Москва.Библиотека в поезде Таллинн-Москва.
Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"
П.И.Филимонов об "Игре престолов": Еще двенадцать
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни
ЭКОНОМИКА
С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.
В июне закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 55%
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Moody's подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне A1
21.07
СМИ: Ryanair грозит прекратить перелеты между Великобританией и ЕС
21.07
Магазины Maksimarket, Konsum и "A ja O" переходят на товарный знак Coop
21.07
Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым
21.07
МВФ согласился выделить Греции 1,6 млрд евро
20.07
Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России
СПОРТ
Пеэтер Олеск.Пеэтер Олеск.
На чемпионате Европы в Баку лучше всех из эстонских стрелков пока выступает Олеск
Мария Романюк.Мария Романюк.
Мария Романюк установила новый рекорд Эстонии в плавании на 100 метров брассом
Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу не попала на чемпионат мира
Анетт Контавейт бьет рекорды.
Анетт Контавейт вошла в тридцатку лучших теннисисток мира
Йоханнес Эрм. Йоханнес ЭрмЙоханнес Эрм. Йоханнес Эрм
На ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров эстонские десятиборцы завоевали 2 медали
Юлия БеляеваЮлия Беляева
Юлия Беляева завоевала бронзу на ЧМ по фехтованию
Обновлено: 23.07
Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
Контавейт проиграла в финале турнира в Гштааде голландке Бертенс
КУЛЬТУРА
Женский хор Carmen Manet из Словении.Женский хор Carmen Manet из Словении.
Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения
ФОТО: Кадриоргский парк отметил 299-летие
В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.В субботу в парке проводится много развлекательных мероприятий.
Парк Кадриорга отмечает 299 лет со дня основания
ФОТО: в четверг в Таллинне открылась выставка скульптора и живописца Рафаэля Арутюньяна
выборы
Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.Тамара Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.
Организатор Русского бала в Тарту в преддверии местных выборов усилила Партию реформ
Эдгар Сависаар и Тоомас Витсут.Эдгар Сависаар и Тоомас Витсут.
Витсут: Сависаар может принять решение об участии в выборах в последнюю минуту
Председательство Эстонии в ЕС
Вести встречу министров науки ЕС будет Майлис РепсВести встречу министров науки ЕС будет Майлис Репс
Министры науки ЕС обсудят в Таллинне применение достижений науки и инноваций
В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.
Министры здоровья ЕС обсудили общеевропейские решения по сокращению вреда от алкоголя в Европе
Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.
Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение
Притытие министров в Котел культуры.
Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:02
Электронная торговля расширяется: свои интернет-магазины откроют RIMI и Prisma
12:54
Максим Волков стал заместителем старейшины Мустамяэ
12:36
Во вторник днем в Эстонии будет облачно, пройдут дожди
12:32
В Ида-Вирумаа начался благотворительный тур Kraam
12:25
Государство выделит 4,5 миллиона евро на поддержку тренеров
12:19
Катри Райк о приеме в Академию МВД
12:07
Велопатруль скорой помощи обслуживает примерно пять пациентов в день
11:47
В украинском Днепре в перестрелке убиты двое и ранены пятеро
11:45
В Тарту загорелся пассажирский автобус
10:56
На пляже в Пирита появился бесплатный интернет
10:46
Елена Скульская: свинина внешняя и внутренняя
10:45
Прогноз: в 2018 году из-за приграничной торговли спиртным Эстония не досчитается 150 млн евро
09:25
На чемпионате Европы в Баку лучше всех из эстонских стрелков пока выступает Олеск
08:59
СМИ предрекают отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона
Полезно знать
Топ читаемости
24.07
Штраф с камеры замера скорости придет автовладельцу в Эстонии в считанные дни
24.07
Ремонт бассейна Kalev Spa затягивается из-за плохого состояния конструкций
24.07
Путин едет в Финляндию: 200 чиновников, грузовики со снедью и спецавтомобили прибыли заранее
24.07
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник ранил бензопилой пятерых Обновлено
24.07
ФОТО: в Ярвамаа появилась "камера замера скорости" из старого холодильника
24.07
В пляжном здании на Липовке в Нарве второй год не удается открыть кафе
24.07
Общество защиты животных Эстонии обеспокоено деятельностью фабрик щенков
22.07
ФОТО: в Маарду отметили День города
24.07
ФОТО: строительство трамвайной линии в Копли в полном разгаре
24.07
Дмитрий Егоров о налоговой реформе в Латвии: нанимать работников в Эстонии станет выгоднее Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 24.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:36
Во вторник днем в Эстонии будет облачно, пройдут дожди
12:32
В Ида-Вирумаа начался благотворительный тур Kraam
12:25
Государство выделит 4,5 миллиона евро на поддержку тренеров
12:19
Катри Райк о приеме в Академию МВД
12:07
Велопатруль скорой помощи обслуживает примерно пять пациентов в день
24.07
Админреформа окажет влияние на ход выборов в Ида-Вирумаа
24.07
Дмитрий Егоров о налоговой реформе в Латвии: нанимать работников в Эстонии станет выгоднее Обновлено
24.07
Хейдо Витсур о налоговой реформе в Латвии
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
Во вторник небольшая облачность, +18..+24
Эстония
Иллюстративная фотография.
Жителей Эстонии проверят на знание правил безопасности в интернете
Скорая помощь.
Скорая помощь на велосипеде и в автомобиле: действительно ли различия столь велики?
Тартуский университет нашел нового подрядчика для ремонта здания библиотеки
Иллюстративная фотография.
Местные самоуправления намерены наладить широкополосный доступ в интернет по всей Эстонии
День открытых хуторов
В Эстонии прошел День открытых хуторов
Библиотека в поезде Таллинн-Москва.
Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"
За рубежом
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник ранил бензопилой пятерых
Обновлено: 24.07
Юнкер призвал рассмотреть ответные меры ЕС на антироссийские санкции США.
ЕС подготовит ответные меры против антироссийских санкций США
Ивангороду исполнилось 525 лет.
Ивангород отмечает 525-летие
Тысячи поляков продолжают протестовать против скандальной судебной реформы
Протест у немецкого посольства в Афинах.
Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков