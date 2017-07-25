Электронная торговля расширяется: свои интернет-магазины откроют RIMI и Prisma

Интернет-бизнес торговых сетей растет, все больше и больше людей заказывают продовольственные и другие товары через интернет и их доставку на дом. Сети магазинов Coop, Selver и Maxima планируют расширить ассортимент своих интернет-магазинов, а сети Rimi и Prisma - начать предлагать такие услуги.

"Наша задача состоит в том, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос - услуга стала очень популярной", - так оценивает ситуацию руководитель интернет-торговли Selver AS Гуннар Оболенский. По его словам, услугой заказа товаров через интернет-магазин пользуются примерно 10 000 человек, передает новостной портал ERR.

Prisma и Rimi также намерены открыть свои интернет-магазины

Prisma, которая в отличие от других торговых сетей не предлагает услугу по доставке товаров домой и действует по принципу "заказывай и забирай", намерена догнать конкурентов, поскольку в настоящее время объем заказываемых товаров через интернет слишком мал.

"Сейчас мы проводим тестирование услуги по доставке товаров на дом, и надеемся, что осенью начнем ее оказывать", - сказал директор по маркетингу AS Prisma Peremarket Reigo Рахумяэ.

Rimi пока не оказывает интернет-услуг, однако, по словам пресс-секретаря Картин Батс, соответствующий проект сейчас разрабатывается, но конкретной даты, когда он будет запущен, она не назвала.

Акцент на тяжелые товары

По словам представителей торговых сетей, ассортимент интернет-магазинов не отличается от ассортимента обычных магазинов, но при этом акцент делается на более тяжелые товары. Например, на корм для домашних животных, детские товары, воду и соки.

"Средняя стоимость заказа сейчас составляет примерно 50 евро. Это зачастую обусловлено тем, что если стоимость заказываемых товаров более 40 евро, то доставка на дом происходит бесплатно", - пояснил руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо.

В интернет-магазине для покупателей не существует никаких ограничений. Одним из самых главных вызовов продавцов является доставка качественных и свежих продуктов и товаров.

"При открытии интернет-магазина никто не знает, как пойдет это дело. Теперь мы понимаем, насколько интернет-магазин отличается от обычного и к чему мы сейчас пришли. У нас есть опыт двух лет и, используя его, мы сможем развиваться дальше", - пояснил руководитель интернет-торговли Selver AS Гуннар Оболенский.