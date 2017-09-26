Полиция Нарвы призывает горожан сообщать о компаниях, распивающих в городских парках алкоголь

Заинтересованные стороны встретились 25 сентября в городской управе.

Согласно закону употреблять алкоголь в общественных местах запрещено, однако во многих местах в городе можно наблюдать безнаказанное распитие алкоголя. Например, в парках на Пяхклимяэ и у бывшего ДК "Герасимова", рядом с детскими площадками, рядом с учебными заведениями и детскими садами.

По словам руководителя участковых констеблей Нарвского отделения полиции Елены Роос-Метсма, с начала года в полицию поступило всего 9 жалоб, связанных с распитием алкогольных напитков в общественных местах. Для сравнения, только за прошлые выходные было сделано 120 вызовов по самым разным причинам.

"Для статистики 9 звонков за 9 месяцев - это очень мало. Ведь именно из статистических данных и формируются маршруты патрульных экипажей. Мы знаем, что проблема в городе есть, но о ней по какой-то причине не сообщают в полицию", - сказала Роос-Метсма.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб добавил, что полномочия у полиции в этом случае достаточно большие, просто для и реализации нужно больше содействия, в частности больше доказательной базы.

"Самое простое и банальное предложение – сообщать о проблеме нам: звонить на номер 112 или писать и скидывать фото или видео с зафиксированными нарушениями на нашу страничку в facebook (facebook.com/narvapolitseijaoskond). Если люди будут чаще сообщать и не бояться после этого давать показания, мы сможем совместно решать общую проблему. Если человек просто обращает внимание, то по прибытию мы делаем замечание, на чем дело и заканчивается. Когда мы сами подходим к пьющим на улице, они успевают свои бутылки спрятать, а доказать то, что они что-то употребляли, при том что прямых свидетелей у нас нет, очень сложно. Наказание можно совершить только в том случае, если мы можем доказать факт совершенного проступка или преступления", - сказал Урб.

Городские власти со своей стороны пообещали установить в городе дополнительно пять камер видеонаблюдения.