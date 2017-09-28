Изменения в системе родительских пособий сделают ее более удобной для мам и пап

Правительство приготовило серьезные изменения в системе родительских пособий и отпусков: в ближайшие года она станет более гибкой и позволит мамам или папам при желании прерывать отпуск и временно выходить на работу, передает "Актуальная камера".

Правительство одобрило поправки к закону, касающиеся родительского пособия и системы отпусков по уходу за ребенком.

"Родительское пособие можно будет получать в течение трех лет. Его можно будет поделить, например, какое-то время работать, какое-то – нет. Это придаст гибкости этой сфере", – пояснила министр социальной защиты Кайа Ива.

То есть один из родителей сможет в течение трех лет как сидеть дома с ребенком, так и работать. Нововведение запланировано на 2020 год, потому что следует тщательно продумать продолжительность отпускных отрезков и время оповещения, чтобы работодатель не столкнулся с неожиданностями.

"Нас беспокоит то, как на протяжении трех лет родители будут то участвовать в трудовой деятельности, то нет, потому что не все рабочие места ограничены проектным временем. Есть и такие, где человек должен быть на месте постоянно, которые требуют конкретного образования, четкой подготовки и найти замену на такую работу очень сложно. Конечно, мы хотели бы, чтобы время оповещения об отпуске было бы разумным", – сказала советник по правовым вопросам Центрального союза работодателей Пийа Циммерманн.

Второе важное изменение, которое записано в законопроекте, коснется отцов. Главы семейства получат возможность целый месяц ухаживать за ребенком. Это вместо тех 10 дней, которые закон позволяет использовать сегодня за два месяца до рождения или в течение двух месяцев после. По новой версии закона, отец сможет использовать отпуск в течение трех лет. Более того, законопроект предусматривает, что параллельно с получением родительского пособия родитель сможет зарабатывать гораздо больше, чем позволено сегодня. Планка возможного дохода вырастет до 1500 евро без потери пособия суммой в 480 евро.

Правительство вписало в закон солидные суммы тем родителям, которые произведут на свет тройняшек и более детей. Их ждет пособие в 1000 евро, которое будет выплачиваться одному из родителей до достижения детьми полутора лет.