rus.err.ee

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Алексей Федоров
Ида-Вирумаа

На Северо-Востоке земля уходит из под ног. Провалы на месте бывших шахтных выработок заставляют говорить о проблемах в сланцедобывающей промышленности и инфраструктуре региона в целом. Некоторые аналитики считают это предвестниками катастрофы государственного значения.

Провалы и трещины в почве встречаются в Ида-Вирумаа уже давно. Старожилы помнят, как в местах старых шахтных разработок пропадали коровы. За последние три года самым запоминающимся был случай, когда трактор, вспахивающий поле, чуть не провалился в глубокую яму, возникшую рядом с Кохтла-Ярве. Весной этого года в лесах Мяэтагузе провалилась почва над выработками 20-летней давности. Глубина впадины составила более метра, а диаметр - 700 метров, передает в воскресенье, 1 октября, аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера +".

Один из самых свежих провалов образовался в Кохтла-Ярве на этой неделе -  на газоне в 50-ти метрах от главной улицы города Ярвекюла и менее чем в ста метрах от спортивного холла.

По мнению ученых, этот провал может даже обладать исторической ценностью, потому что, скорее всего, опустилась земля, находящаяся над шахтой Кукрузе, которая была разработана до Второй мировой войны.

Еще один провал более года назад образовался в деревне Варинурме Сондаской волости более года назад. Сейчас он достигает размеров 6 на 3 метра и движется в сторону дома. Как остановить разрушение земли, пока не знает никто.   А жители деревни ждут ответа на вопрос, что делать с этой дырой. Самим устранить нельзя - есть опасность, что тяжелая техника провалится под землю. Департамент окружающей среды ссылается на необходимость завершить исследования, которые необходимы для ликвидации провалов, находящихся под ответственностью государства. По словам специалиста департамента, действия будут предприняты, когда вся информация будет собрана..

"Министерство окружающей среды заказало исследование у Таллиннского технического университета, где они должны картографировать открывшиеся шурфы и прочие ямы и провалы. На основе анализа будет в дальнейшем рассматриваться, стоит ли заказывать типовые проекты, по которым будут закрывать их, и какие из проектов будут приоритетными, а какие нет", - объясняет главный специалист отдела Департамента 
окружающей среды Мартин Нурме.

Исследования, которыми занимаются в Таллиннском техническом университете, должны быть готовы в первой половине следующего года. Работа проводится объемная. 

"Известно, что в Ида-Вируском уезде были произведены шахтные работы на территории около 400 квадратных километров, и добыча началась уже до Второй мировой войны, приблизительно в 1920-х годах. Многое из этого нам неизвестно, поскольку карты шахтных выработок не всегда соответствуют действительности", - рассказывает старший научный сотрудник Таллиннского технического университета Юрий Васильев.

Согласно закону, если с момента закрытия шахты прошло больше десяти лет, то за возникающие в результате добычи проблемы отвечает государство. Большинство провалов возникает на месте старых выработок. По словам работников концерна Eesti Energia, нынешний способ подземной выработки горючих сланцев значительно отличается от того, который использовался раньше. 

"Старые выработки, где образовалось оседание, были укреплены деревянными стойками. В настоящее время мы деревянное укрепление уже не используем: все штреки укреплены металлическими анкерами. Если древесина со временем начинает гнить, то металл - нет. Конечно, очень большое значение имеет то, что сейчас мы имеем методику расчётов, чтобы очень точно рассчитывать размер. Это значит, что неукреплённое пространство не является слишком большим. Глубина шахты "Эстония»" больше, чем у старых шахт, и если там что-то обрушается, то это не достигает земной поверхности", - говорит представитель Enefit Kaevandused Аллан Вийль.

В прошлом горный инженер Яков Фрайман собирает данные о шахтных выработках более 30 лет, и, по его мнению, ситуация на самом деле гораздо более драматична, чем привыкли считать. 

"Опасаться надо не этих случайных размывов. А опасаться надо шахтных вод, которые в объеме миллионов тонн мигрируют в отработанных пространствах центральной части Ида-Вирумаа", - предупреждает горный инженер, кандидат технических наук Яков Фрайман.

Как рассказал Яков Фрайман, еще в 70 годах прошлого века эстонские ученые провели исследования, которые доказали, что применение камерной технологии при добычи сланца в условиях низкого залегания сланца, а в Эстонии средняя глубина - это 50-60 метров, создают опасность обрушения земли. Уже тогда были зафиксированы провалы площадью несколько тысяч квадратных метров. Сейчас трети Ида-Вирумаа угрожает опасность провалиться под землю. Картина рисуется апокалиптической. Массовая просадка земли на глубину до полутора метров приведет к затоплению местности. 

"Этот регион может превратиться в серьезную нарушенную часть земельных запасов Эстонии на многие годы. Потребуются громадные деньги. Предварительные работы, которые мы проделали, свидетельствуют об этом. Но не принять какое-то решение - исключено. Это просто разрушит перспективу развития региона", - говорит Фрайман.

По мнению Якова Фраймана, об этом предпочитают не говорить, преуменьшая существующую проблему. Сланцевая промышленность интересна лишь тогда, когда она выдает результат. Однако от появляющихся там и тут провалов не застрахован никто, и пока у государства нет даже общего плана по устранению отдельных провалов. Пока не поздно, требуется обратить внимание на всю систему добычи полезных ископаемых.  

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ратас, Мэй и Макрон посетили военный городок в Тапа

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной России

Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

ЭКОНОМИКА
29.09

Почти 40% финских туристов отправляются за алкоголем в Латвию

29.09

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер избран главой совета директоров "Роснефти"

29.09

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

29.09

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

29.09

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Маргарита Мясникова выбрала все самое интересное.

Рекомендации "АК+": куда пойти со 2 по 8 октября

В воскресенье, 1 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Радио 4

Новый Старый Свет

Саммит по развитию инфотехнологий. Декларация о сотрудничестве европейских стран. 

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:55

В понедельник в Эстонии будет до 13 градусов тепла

21:53

Рекомендации "АК+": куда пойти со 2 по 8 октября

21:50

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

21:31

"АК+" изучала идею о бесплатной медстраховке для всех жителей Эстонии

21:15

Рекордсмен Андрей Калимуллин: хочу, чтобы мои подопечные выросли порядочными людьми

20:56

В заповеднике Пальяссааре открыли туристическую тропу

20:53

"Актуальная камера +" 01.10.2017 (20:00)

20:35

Кандидаты в депутаты все активнее общаются с народом

19:35

В Тартумаа произошел пожар на зерносушилкеОбновлено

19:18

Старт чемпионата Эстонии по хоккею получился результативным

18:59

В столкновениях полиции и демонстрантов в Каталонии пострадали свыше 400 человекОбновлено

18:58

Команда Васильева потерпела уже седьмое поражение в чемпионате Польши

17:51

В Марселе неизвестный с ножом убил двоих человек

17:44

Победителем народного забега Пайде-Тюри стал Ибрагим Мукунга

Полезно знать

Топ читаемости
30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

30.09

Смотри, кто пришел поздравить ETV+ на праздничный концерт

12:57

В Ида-Вирумаа женщина на BMW пыталась объехать мертвое животное: трое в больнице

30.09

С 2018 года подросткам в ЕС понадобится разрешение родителей для входа в соцсети

18:59

В столкновениях полиции и демонстрантов в Каталонии пострадали свыше 400 человекОбновлено

30.09

ВИДЕО: погоня за нарушителем в поселке Лоо: полиция остановила Audi выстрелом в колесоОбновлено

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

30.09

PX Band сделал сюрприз на дне рождения ETV+: музыканты выступили в своем первом составе

30.09

ФОТО: Стинг собрал полный зал во время выступления в Таллинне

10:55

Нарвские автобусы перешли на новое расписание

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
29.09

Пярнуский городской оркестр открывает 24 сезон

29.09

Керсти Кальюлайд: цифровые технологии должны помочь Европе стать быстрой

29.09

Бесплатные уездные автобусы появятся летом будущего года

29.09

ID-карты с потенциальным риском можно будет обновить начиная с ноября

29.09

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

29.09

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

29.09

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: