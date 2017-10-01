Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

На Северо-Востоке земля уходит из под ног. Провалы на месте бывших шахтных выработок заставляют говорить о проблемах в сланцедобывающей промышленности и инфраструктуре региона в целом. Некоторые аналитики считают это предвестниками катастрофы государственного значения.

Провалы и трещины в почве встречаются в Ида-Вирумаа уже давно. Старожилы помнят, как в местах старых шахтных разработок пропадали коровы. За последние три года самым запоминающимся был случай, когда трактор, вспахивающий поле, чуть не провалился в глубокую яму, возникшую рядом с Кохтла-Ярве. Весной этого года в лесах Мяэтагузе провалилась почва над выработками 20-летней давности. Глубина впадины составила более метра, а диаметр - 700 метров, передает в воскресенье, 1 октября, аналитическая программа телеканала ETV+ "Актуальная камера +".

Один из самых свежих провалов образовался в Кохтла-Ярве на этой неделе - на газоне в 50-ти метрах от главной улицы города Ярвекюла и менее чем в ста метрах от спортивного холла.

По мнению ученых, этот провал может даже обладать исторической ценностью, потому что, скорее всего, опустилась земля, находящаяся над шахтой Кукрузе, которая была разработана до Второй мировой войны.

Еще один провал более года назад образовался в деревне Варинурме Сондаской волости более года назад. Сейчас он достигает размеров 6 на 3 метра и движется в сторону дома. Как остановить разрушение земли, пока не знает никто. А жители деревни ждут ответа на вопрос, что делать с этой дырой. Самим устранить нельзя - есть опасность, что тяжелая техника провалится под землю. Департамент окружающей среды ссылается на необходимость завершить исследования, которые необходимы для ликвидации провалов, находящихся под ответственностью государства. По словам специалиста департамента, действия будут предприняты, когда вся информация будет собрана..

"Министерство окружающей среды заказало исследование у Таллиннского технического университета, где они должны картографировать открывшиеся шурфы и прочие ямы и провалы. На основе анализа будет в дальнейшем рассматриваться, стоит ли заказывать типовые проекты, по которым будут закрывать их, и какие из проектов будут приоритетными, а какие нет", - объясняет главный специалист отдела Департамента

окружающей среды Мартин Нурме.

Исследования, которыми занимаются в Таллиннском техническом университете, должны быть готовы в первой половине следующего года. Работа проводится объемная.

"Известно, что в Ида-Вируском уезде были произведены шахтные работы на территории около 400 квадратных километров, и добыча началась уже до Второй мировой войны, приблизительно в 1920-х годах. Многое из этого нам неизвестно, поскольку карты шахтных выработок не всегда соответствуют действительности", - рассказывает старший научный сотрудник Таллиннского технического университета Юрий Васильев.

Согласно закону, если с момента закрытия шахты прошло больше десяти лет, то за возникающие в результате добычи проблемы отвечает государство. Большинство провалов возникает на месте старых выработок. По словам работников концерна Eesti Energia, нынешний способ подземной выработки горючих сланцев значительно отличается от того, который использовался раньше.

"Старые выработки, где образовалось оседание, были укреплены деревянными стойками. В настоящее время мы деревянное укрепление уже не используем: все штреки укреплены металлическими анкерами. Если древесина со временем начинает гнить, то металл - нет. Конечно, очень большое значение имеет то, что сейчас мы имеем методику расчётов, чтобы очень точно рассчитывать размер. Это значит, что неукреплённое пространство не является слишком большим. Глубина шахты "Эстония»" больше, чем у старых шахт, и если там что-то обрушается, то это не достигает земной поверхности", - говорит представитель Enefit Kaevandused Аллан Вийль.

В прошлом горный инженер Яков Фрайман собирает данные о шахтных выработках более 30 лет, и, по его мнению, ситуация на самом деле гораздо более драматична, чем привыкли считать.

"Опасаться надо не этих случайных размывов. А опасаться надо шахтных вод, которые в объеме миллионов тонн мигрируют в отработанных пространствах центральной части Ида-Вирумаа", - предупреждает горный инженер, кандидат технических наук Яков Фрайман.

Как рассказал Яков Фрайман, еще в 70 годах прошлого века эстонские ученые провели исследования, которые доказали, что применение камерной технологии при добычи сланца в условиях низкого залегания сланца, а в Эстонии средняя глубина - это 50-60 метров, создают опасность обрушения земли. Уже тогда были зафиксированы провалы площадью несколько тысяч квадратных метров. Сейчас трети Ида-Вирумаа угрожает опасность провалиться под землю. Картина рисуется апокалиптической. Массовая просадка земли на глубину до полутора метров приведет к затоплению местности.

"Этот регион может превратиться в серьезную нарушенную часть земельных запасов Эстонии на многие годы. Потребуются громадные деньги. Предварительные работы, которые мы проделали, свидетельствуют об этом. Но не принять какое-то решение - исключено. Это просто разрушит перспективу развития региона", - говорит Фрайман.

По мнению Якова Фраймана, об этом предпочитают не говорить, преуменьшая существующую проблему. Сланцевая промышленность интересна лишь тогда, когда она выдает результат. Однако от появляющихся там и тут провалов не застрахован никто, и пока у государства нет даже общего плана по устранению отдельных провалов. Пока не поздно, требуется обратить внимание на всю систему добычи полезных ископаемых.