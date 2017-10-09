Магазинного вора из Нарвы отправили на принудительное лечение

Николай (58) только в апреле и мае 2017 года попался на краже в четырех магазинах. Например, 13 апреля он украл из одного магазина бутылку пива, а несколько недель спустя засунул в сумку шоколад, конфеты и куриный рулет и попытался пройти мимо кассы, не заплатив. В последний раз его задержали 10 мая, когда он пытался украсть из магазина маринованную селедку, пишет "Северное побережье".

Николай неоднократно представал перед судом, и каждый раз его наказывали за магазинные кражи. На этот раз суд также счел доказанным факт краж, однако не назначил Николаю наказание. Дело в том, что в этот раз в ходе досудебного следствия мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Николай страдает слабоумием и во время краж был неспособен осознавать незаконность своих поступков.

Суд констатировал, что Николай бездомный, его никто не поддерживает и он неспособен устроить свою жизнь самостоятельно. Поэтому суд назначил мужчине принудительное психиатрическое лечение в психиатрической клинике Вильяндиской больницы.

По мнению суда, Николай опасен и для самого себя, так как страдает от алкогольной зависимости, которая вызывает судороги и увеличивает риск повторения инсульта.