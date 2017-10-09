На туроператоров Эстонии возложат новые обязанности перед путешественниками

Комиссия Рийгикогу по экономике обсудила расширение понятия "туристический пакет" и повышение защиты путешественников. В будущем туристическим пакетом будет считаться приобретение по меньшей мере двух туристических услуг у одного туроператора. Изменения связаны с перенятием директивы ЕС.

"Ранее туристический пакет, в основном, применялся в отношении составленного туроператором тура с набором услуг по установленной туроператором цене. В дальнейшем это понятие также распространяется на случаи, когда в одном туристическом агентстве для одной и той же поездки приобретается по меньшей мере две услуги, – пояснил председатель комиссии Свен Сестер. – То же самое действительно и в случае, если покупатель выбирает услуги в интернете".

Те же требования, согласно законопроекту, применяются, например, к отелям, фирмам по аренде автомобилей и туристическим агентствам, которые предоставляют туристам набор услуг. Если турист при бронировании поездки у туроператора может, например, помимо услуг транспорта также приобрести экскурсию с гидом, это также считается пакетом услуг и туроператор должен взять на себя ответственность за все части договора.

Законопроект предусматривает, что туроператор должен иметь гарантии, которые позволят ему организовать транспорт на родину для туристов и возместить им стоимость поездки в случае, если туроператор окажется неплатежеспособным.