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Трудовая инспекция: здоровье работников подрывают чрезмерные физические нагрузки ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Трудовые инспекторы проверили предприятия, где у работников диагностируют заболевания, связанные с работой. В рамках проверки посетили 23 фирмы, в основном производственные.

В последние пять лет в Эстонии диагностировано 723 заболевания, связанных с работой. Такие заболевания выявляют в ходе проверки здоровья в рамках гигиены труда. Если заболевание не лечить, а рабочую обстановку не менять, то может последовать профессиональное заболевание.

Статистика заболеваний, связанных с рабочим местом, показывает, что в Эстонии чаще всего проблемы со здоровьем вызывает физическая перегрузка. В некоторых случаях этому способствует вибрация на рабочем месте или неблагоприятный внутренний климат.

Большая часть фирм недооценивает проблемы, которые возникают из-за физической перегрузки. Мало внимания обращают на источники стресса на работе и на проблемы, которые могут возникнуть из-за сменной работы.

Инспекторы напоминают работодателям, что анализ рисков надо постоянно обновлять и на его основе составлять план, чтобы снизить разные риски в рабочей среде. Также надо отправлять работников на проверку здоровья, из результатов которой следует, что надо изменить в рабочей среде, чтобы сохранить здоровье работника.

В ходе проверки инспекторы посетили малые и средние предприятия в Тартумаа, Харьюмаа, Сааремаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Йыгевамаа.

Редактор: Ирина Киреева

трудовая инспекцияпрофессиональные заболевания


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