В Нарвском горсобрании будет восемь новичков ({{commentsTotal}})
В Нарвское городское собрание прошло восемь новых депутатов: по списку Центристской партии четыре человека, по списку избирательного союза "Наша Нарва" - четыре человека. Всего в городском собрании 31 место. Большинство мест досталось Центристской партии.
От Центристской партии в городское собрание впервые выбрали директора директора Нарвского социального центра Татьяну Стольфат, врача из Vip Kliinik Тамару Комлову, и.о. директора Нарвской школы для взрослых Елену Каврус и и.о. директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович.
По списку избирательного союза "Наша Нарва" вперве в городское собрание прошли бизнесмены - член правления Viira Pluss Виктор Шемарни и член правления Trianon Сергей Горлач. Медсестра Нарвской больницы Вера Григорьева и советник Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Яна Кондрашева.
Центристская партия в Нарвском горсобрании получила 23 места, у "Нашей Нарвы" - 8 мест.
Редактор: Артур Тооман