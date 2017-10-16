Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.

"Итак, что же показывают муниципальные выборы Эстонии? Революция пожирает своих детей. Сависаар создал партию, которая, в итоге, оказалась сильнее его самого. Выпущенного им однажды джина (в лице ряда его воспитанников) не удалось вернуть в кувшин", - пишет на своей странице в Фейсбук Игорь Копытин.

"На мой взгляд, неожиданно для себя самого, акула эстонской политики - Сависаар маргинализировался, поскольку возвращение в стиле Наполеона не удалось.

Однако, каким же образом объяснить популярность ЦП без Сависаара? Казалось бы, и в Таллинне и на Северо-Востоке было разоблачено множество инциндентов, связанных с коррупцией действующих лиц. Почему опять избирают одних и тех же?

Неужели нет альтернативы и лишь этим можно объяснить многолетнюю монополию одной партии?

"Так благодарят хозяева своих холопов, чернь. Какой народ, такие и правители."

Я думаю, вопрос в самом электорате. Малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого - так можно охарактеризовать местную русскоязычную общину. И ЦП хорошо знает повадки этой массы. Ведущие лица партии чувствуют ее инстинкты. Стоит посмотреть агрессивный ролик Мярта Сультса, обращенного к русскоязычным! Классика по Ортега-и-Гассет. Чего же тут удивляться, что Ласнамяэ - самый отсталый по развитию район города, а Северо-Восток - самый отсталый регион страны. Так благодарят хозяева своих холопов, чернь. Какой народ, такие и правители".