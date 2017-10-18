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Реформа трудоспособности: женщину с глубокой инвалидностью лишили пенсии ({{commentsTotal}})

Эстония
Передача
Передача "очевидец" помогла Лийс восстановить справедливость. Автор: ERR
Эстония

Передача ETV "Очевидец" рассказала о женщине с глубокой инвалидностью, которую чиновники лишили пенсии, поскольку компьютер показал, что она излечилась от травмы мозга, полученной 23 года назад.

Если бы это было так, это было бы чудом. Фактически, решение было принято на основе неполного компьютерного файла, и никто с человеком не встретился, рассказала передача "Очевидец".

Лийс живет в Тарту вместе с родителями-пенсионерами, и на протяжении многих лет она имела 100% инвалидность. Но после вступившей в силу в прошлом году реформы оценкой трудоспособности вместо Министерства социальных дел стала заниматься Касса страхования по безработице.

Реформа затронула порядка 100 000 взрослых людей с ограниченной работоспособностью. Когда в конце августа этого года подошла очередь Лийс, она посетила Кассу страхования по безработице и заполнила анкету из 90 страниц.

В Кассе нет врачей и материалы направляются договорному партнеру, в случае Лийс экспертное заключение давала фирма Dorpat Tervis. У них же была открыта и электронная история болезни Лийс.

После рассмотрения, Касса страхования по безработице неожиданно сообщила, что женщина частично трудоспособна. "Это глупость, это самый большой идиотизм", - прокомментировала Лийс.

В результате Лийс лишили ее прежней пенсии и заменили пособием по нетрудоспособности. И Лийс должна была ходить в Кассу для поиска работы.

Семейный врач с 23-летним стажем Эва Лоскит, у которой в списке в общей сложности 1919 человек, в том числе и Лийс, говорит о глупой бюрократии в системе здравоохранения.

Лийс - одна из трех ее пациентов, которые лишились пенсии, несмотря на свою инвалидность. С помощью врача Лийс оспорила решение Кассы страхования по безработице.

"Это мои пациенты, и я, как врач, должна сделать все для своих пациентов. Это конкретные люди, я знаю их, знаю их семьи, я на протяжении многих лет была рядом с их проблемами и я не хочу оставлять их с ними наедине", - сказала семейный врач.

Интерес "Очевидца" к истории Лийс подействовал волшебным образом - в считанные дни Касса пересмотрела документы Лийс и восстановила прежний статус.

В свое оправдание Касса утверждает, что в электронной истории Лийс не было достаточно данных, и вся серьезность заболевания выяснилось после того, как вмешалась семейный врач.

"Из этих первоначальных данных не следовало, что человеку нужна ежедневная помощь другого человека, и что он не может справляться самостоятельно", - пояснила член правления Кассы страхования по безработице Пилле Лиймал.

Случай с Лийс — один из тех, который произошел в результате реформы трудоспособности, о которой так много говорилось. И Лийс, на самом деле, одна из многих. В этом году Касса страхования по безработице вынесла более 37 500 решений, из которых более 2000 были оспорены.

По состоянию на конец сентября, из 2000 споров, решения приняты по 1700, и первоначальные вердикты были изменены в 535 случаях, в том числе и решение по Лийс.

Редактор: Надежда Берсенёва

очевидецреформа трудоспособности


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