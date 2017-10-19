Деньги имеют значение: центристы и реформисты потратили на выборы в разы больше конкурентов

Занявшие на выборах в местные самоуправления первое и второе место Центристская партия и Партия реформ в совокупности потратили на избирательную кампанию около миллиона евро, что в разы превышает расходы их конкурентов.

Это следует из отчетов о расходах партий за III квартал, сообщил в четверг, 19 октября, новостной портал ERR.

Центристская партия с июля по конец сентября потратила на политическую деятельность 688 300 евро, в том числе 512 000 евро на рекламу.

На наружную рекламу победившие на выборах центристы выделили 251 000 евро, на телерекламу - 121 000 евро, а еще 140 000 ушло на рекламу в интернете, СМИ и печатную рекламу.

Приведенные цифры по телерекламе не окончательные, потому что с конца отчетного периода до дня выборов прошло еще две недели.

Занявшая на выборах второе место по числу поданных голосов Партия реформ потратила на рекламу в III квартале 460 000 евро, в том числе 234 000 - на наружную рекламу.

Заявленные расходы реформистов на телерекламу составили лишь 34 000 евро, но они, вероятно, увеличатся в разы после публикации данных за IV квартал.

Остальные 190 000 евро Партия реформ потратила на печатную рекламу (124 000 евро), рекламу в интернете и СМИ.

Занявшие третье и четвертое место Социал-демократическая партия (SDE) и Союз отечества и Res Publica (IRL) потратили на рекламу, соответственно, 248 000 и 168 000 евро. Расходы соцдемов на наружную рекламу составили 90 000 евро, IRL - 18 000 евро.

При этом обе партии сделали ставку на печатную рекламу: соцдемы выделили на эти цели 121 000 евро, а IRL - 107 000 евро.

Расходы на предвыборную рекламу занявшей пятое место Консервативной народной партии (EKRE) составили в III квартале 80 000 евро.

15 октября в Эстонии прошли выборы в органы местного самоуправления, победу на которых одержала Центристская партия, которая получила 27% от общего числа поданных голосов. За ней следуют Партия реформ (19,5%), Социал-демократическая партия (10,3%), IRL (8%) и EKRE (6,7%). Около 27% избирателей проголосовали за избирательные союзы.