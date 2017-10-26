Первый снег в Эстонии стал причиной 50 небольших аварий

По данным полиции, после начавшегося в среду вечером обильного снегопада к утру четверга в Эстонии не было зафиксировано ни одной серьезной аварии. Тем не менее поступило около 50 сообщений о небольших ДТП, в которых никто не пострадал.

Ночью Департамент шоссейных дорог сообщил, что движение на таллиннской окружной дороге было затруднено в связи со сложными погодными условиями, передает err.ee.

Полиция сообщила, что в южной части Эстонии планируется ограничить движение автомобилей с летней резиной. Рано утром сотрудники полиции в расширенном составе отправились на дороги Тарту, где в первую очередь будут проверять направляющиеся из города автомобили.

Дорожный патруль будет проверять состояние резины. Если шины автомобиля будут в плохом состоянии, то полиция запретит дальнейшее движение на такой машине. По сообщению префектуры, цель таких радикальных мер - предотвратить опасные ситуации на дороге.

Полиция также планирует проверять состояние резины в Таллинне и в Харьюмаа.

Видеосюжет из Тарту в утренней передаче "Terevisioon":