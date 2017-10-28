Поздно вечером в пятницу, 27 октября, на территории, поросшей кустарником, в тартуском районе Раади полиция нашла тело 20-летнего Ренета без следов насилия, сообщил в субботу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Молодой человек пропал в ночь на четверг. 26 октября полиция обратилась к общественности за помощью в поисках Ренета.

Полиция изучила место происшествия и продолжает работу для выяснения обстоятельств, которые привели к смерти. Точную причину смерти установит вскрытие.

"Весь Тарту участвовал в поисках. Каждый помогал от всего сердца и тем печальнее понимать, что неблагоприятные погодные условия, тонкая одежда и другие повышающие риск обстоятельства очень быстро лишили нас возможности спасти Ренету жизнь", – сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Полиция выражает соболезнования близким и друзьям Ренета.

С помощью записей камер видеонаблюдения полиция установила, что около 3 часов ночи 26 октября Ренет прошел от общежития на Нарвском шоссе на улицу Роози, несколько раз свернул на другие улицы и к 4:30 оказался на поросшей кустарником территории вблизи улицы Казарму в районе Раади, где полиция нашла его поздно вечером 27 октября.

Администрация тартуских студенческих общежитий: молодой человек мог бы обратиться за помощью в соседнее здание

Руководитель фирмы, обслуживающей тартуские общежития MTÜ Tartu Üliõpilasküla, Яаника Ханго сказала порталу Delfi, что найденный мертвым на пустыре Ренет мог бы попросить помощи в соседнем здании после того, как он не смог попасть в общежитие.

Ханго сказала, что иногда на вечеринке люди теряют ключи или просто не могут их найти, тогда администратор пускает их. В общежитии на Нарвском шоссе, 27 администратора нет, но он есть в соседнем здании на Нарвском шоссе, 25, он же занимается 27-м домом, и всем это известно.

Около общежития есть камеры, но по словам Ханго, администратор не обязан постоянно следить за ними, поскольку у него есть другие обязанности. В ту ночь администратор совершил обход в 27 доме и покинул здание незадолго до того, как пришел Ренет, сказала Ханго.