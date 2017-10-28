Полицейским в Пярну пришлось применить "ежа" и стрелять, чтобы поймать пьяного водителя

Гражданин Латвии, севший за руль после употребления алкоголя, в попытке скрыться от полицейских выехал с дороги. Стражи правопорядка применили "ежа" для остановки автомобиля и сделали предупредительные выстрелы в воздух.

В субботу в 12:41 Центр тревоги получил сообщение от жительницы Пярну, которая сообщила о припаркованном у магазина на Рижском шоссе автомобиле Seat с литовскими номерными знаками. Этот автомобиль ранее привлек внимание женщины опасными маневрами и, по ее словам, водитель мог быть нетрезв.

Ко времени прибытия патруля автомобиль Seat уехал с места, но полицейские продолжили искать машину и заметили отвечающий описанию автомобиль на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Полицейские дали водителю сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение по направлению к границе с Латвией.

Информация была передана и другим патрулям, для остановки опасного автомобиля полицейские перекрыли движение на шоссе в обоих направлениях, чтобы использовать для остановки "ежа". На 184-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла Seat переехал через "ежа" и выехал с дороги. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух и мужчина был задержан.

Водителем оказался 40-летний гражданин Латвии, управлявший автомобилем, не имея на это прав, и употребивший алкоголь. Других людей в машине не было. Водитель травм не получил и его доставили в Пярнуского отделение полиции, где продолжаются следственные действия. Пока мужчина задержан на 48 часов.

"Служебное оружие применяется лишь в крайних случаях, но для полицейских в таких случаях приоритетом является безопасность других людей и прекращение опасной ситуации," – сказал комиссар патрульной службы Пярнуского отделения полиции Риво Сааре.

Сааре добавил, что отдельных слов благодарности заслуживает женщина, позвонившая в полицию и сообщившая о показавшемся опасным водителе. "Благодаря этому звонку водителя задержали прежде, чем из-за его действий кто-либо пострадал", – отметил полицейский.

Заметив автомобиль со странным стилем вождения, следует позвонить на короткий номер Центра тревоги 112 и описать автомобиль. При возможности следует запомнить номер автомобиля и направление движения. В этом году на дорогах Эстонии по вине нетрезвых водителей произошло 410 ДТП, в которых пострадало 144 и погибло восемь человек.