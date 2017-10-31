Директор Нарвского социального департамента Галина Вологдина ушла в отставку ({{commentsTotal}})
В конце прошлой недели многолетний руководитель Нарвского социального департамента Галина Вологдина ушла в отставку.
Свое решение она аргументировала желанием работать депутатом в Нарвском городском собрании.
В настоящее время обязанности директора социального департамента исполняет вице-мэр Нарвы Татьяна Пацановская.
Галина Вологдина (68) руководила работой социального департамента более десяти лет - с января 2007 года. До этого 21 год она работала в пенсионном департаменте Нарвы.
На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах она баллотировалась в Нарве в списке Центристской партии, получила 384 голоса и прошла в горсобрание.
Нынешние муниципальные выборы стали для нее уже пятыми. Предыдущие четыре раза Галина Вологдина также неизменно избиралась депутатом.
Редактор: Сергей Михайлов