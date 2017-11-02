"Инсайт": помогающую пенсионерке женщину считают мошенницей

Под носом у социальной службы Нарва-Йыэсуу развернулась трагедия. Одинокая пожилая женщина с серьезными проблемами со здоровьем проживала в ужасающих бытовых условиях и едва могла ухаживать за собой. Помогать ей взялись не городские власти, а обычная женщина, которую теперь подозревают чуть ли не в похищении пенсионерки.

В начале октября в "Инсайт" обратилась пожилая женщина, жительница Нарва-Йыэсуу, Валентина Пехова. Она утверждала, что медсестра дома по уходу Нарва-Йыэсуу Лидия Трусова отобрала ее квартиру нечестным путем, якобы одурманив и переписав недвижимость на себя. Однако в этой истории все оказалось не столь однозначным.

Когда съемочная группа приехала в Нарву, оказалось, что женщина переселилась в богадельню при православном храме и разговаривать с журналистами больше не хочет. Однако “Инсайту” удалось пообщаться с остальными действующими лицами этой истории и выяснить, что же все-таки произошло.

Одинокая женщина в антисанитарных условиях

В августе 2016 года депутат горсобрания Нарва-Йыэсуу Светлана Моисеева и председатель объединения пенсионеров Ирина Мошонкина узнали о старушке, которая нуждалась в помощи.

"В квартире стоит запах нечистот. Очень давно не посещала баню, плохо ходят ноги, ухаживать за собой и квартирой не может"

Как рассказала Мошонкина, обратить внимание на Пехову ее просили многие: “В нашем объединении 160 человек, и каждая встреченная бабушка просила: Ира, сходи, пожалуйста, к Пеховой. Она одна, выпивает, у нее очень много грязи”, - рассказала председатель объединения пенсионеров.

22 августа прошлого года Мошонкина и Моисеева впервые посетили пенсионерку. По словам Моисеевой, женщина проживала в антисанитарных условиях. “В квартире стоит запах нечистот. // Очень давно не посещала баню, плохо ходят ноги, ухаживать за собой и квартирой не может”, - значилось в акте посещения.

Женщины убедили Валентину временно переехать в дом по уходу Нарва-Йыэсуу, чтобы та не оставалась на зиму одна в квартире. За это время они планировали привести жилище Пеховой в порядок. Однако сделать им это не удалось, поскольку они не приходятся старушке ни родственниками, ни опекунами.

Переезд в дом по уходу состоялся в сентябре. Мошонкина и Моисеева отметили, что на новом месте Пеховой сразу стало лучше. “Как только ее забрали, я посетила ее. Она была здоровая, она была ухоженная”, - рассказала Мошонкина.

Однако вскоре что-то пошло не так. Уже спустя три месяца знакомая Моисеевой заметила Пехову в Нарве, хотя в это время пенсионерка должна была находиться в доме по уходу.

Помощь или мошенничество?

Как оказалось, в Нарву, к себе в квартиру, женщину перевезла Лидия Трусова, медсестра из дома по уходу. Также выяснилось, что Пехова подписала в пользу Трусовой завещание, по которому той после смерти пенсионерки отходит ее квартира.

Узнав об этих обстоятельствах, Моисеева забила тревогу и вместе с социальным работником навестила Пехову дома у Трусовой. Пенсионерка заявила, что ее все устраивает. Однако у Моисеевой возникли сомнения в адекватности женщины: “У нее на руке на вене был лейкопластырь. Как будто ее кололи”, - рассказала она.

"Также выяснилось, что Пехова подписала в пользу Трусовой завещание, по которому той после смерти пенсионерки отходит ее квартира"

Во время первого телефонного разговора с “Инсайтом”, который состоялся намного позже описанных событий, в этом октябре, Пехова утверждала, что никакого завещания не подписывала и находилась в неадекватном состоянии. “Вы знаете, я была, вроде как чеканутая. Потому что меня эта опекунша возила черт знает где”, - рассказывала Валентина при личной встрече

В феврале 2017 года действия Трусовой начали становиться все более подозрительными. Она переселила пенсионерку в богадельню при храме. По словам Моисеевой, женщина попала туда в очень плохом физическом состоянии: “В жутком состоянии. На коляске. В очень плохом физическом состоянии”.

Трусова продолжала ухаживать за старушкой: она приносила в храм продукты для Валентины и лекарства. Среди них был в том числе препарат психотропного действия. По мнению Мошонкиной и Моисеевой, такие препараты ей были не нужны. Это еще больше укрепило их во мнении, что Трусова накачала пенсионерку лекарствами и заставила написать завещание. При этом она, якобы, забрала документы, ключи от квартиры и банковскую карточку, на которой было около 8 тысяч евро.

“Просто захватила человека, отобрала у нее документы // распоряжается ее счетом в банке. Как я говорила, у нее там были приличные деньги”, - считает Моисеева.

Версия медсестры: пенсионерка сама хотела переселиться

Трусова обвинения отрицает. По ее словам, Пехова упрашивала ее забрать к себе, хотя до того как женщина попала в центр по уходу, они даже не были знакомы.

"Она стала меня просить: возьми меня к себе <...>. Мы очень долго с ней решали эту проблему", - рассказала Трусова. По словам медсестры, Пехова сама предложила ей оформить через нотариуса соглашение, по которому Трусова обязуется ухаживать за женщиной, а та - завещает ей свою квартиру.

"По словам медсестры, Пехова сама предложила ей оформить через нотариуса соглашение, по которому Трусова обязуется ухаживать за женщиной, а та - завещает ей свою квартиру."

В итоге пожилая женщина переехала к медсестре, но прожила у нее недолго. Как оказалось, в начале февраля Пехова пыталась выпрыгнуть из окна квартиры Трусовой, когда той не было дома. Пенсионерку забрала скорая.

После этого, по словам Трусовой, она решила поселить Лидию в богадельню при церкви, поскольку стала опасаться как за безопасность самой женщины, так и за свою квартиру. “Она попробовала один раз что-то сделать. А если она мне газ включит? А если она в окно сиганет? Я буду за нее отвечать”, - объяснила медсестра.

После эпизода с окном Пехову осмотрел психиатр и поставил диагноз - деменция. Этим и объясняется назначение психотропных препаратов.

Где были соцслужбы?

Соседи Валентины считают, что уборкой дома и территории должны были заниматься социальные службы Нарва-Йыэсуу. К слову, на весь город работает лишь один специалист по социальным вопросам Сирье Неэме, которую Лидия Трусова называет "приятной женщиной".

Депутат горсобрания Светлана Моисеева инициировала проверку работы социальных служб. Из отчета, который был составлен в конце февраля, следует: "Считаем, что горуправа всячески способствовала устройству быта Валентины и предоставляла необходимые социальные услуги в пределах своих возможностей и полномочий".

При этом до вмешательства Моисеевой и Мошонкиной Пехова жила в ужасающих условиях. По словам соседей, Валентина много пила, а в ее квартире повсюду были фекалии. “В доме, действительно, метров на десять к двери было не подойти. А с ней было невозможно разговаривать”, - рассказал сосед Пеховой.

Трусова обвиняет власти Нарва-Йыэсуу в бездействии. “Это не я должна была вывозить все отсюда и чистить территорию, а социальные службы наши”, - уверена она.

"Психиатр поставил диагноз - деменция. Этим и объясняется назначение психотропных препаратов".

Лидия отрицает обвинения в том, что пошла на соглашение со старушкой обманным путем. “Я здесь работаю 27 лет и, как Моисеева сказала: сколько вы бабушек заимели? Нисколько. Как ни странно, нисколько”. Действительно, до сих пор за Трусовой не было замечено ни одной сомнительной сделки с недвижимость.

По словам медсестры, соглашение, заключенное с Пеховой, невозможно расторгнуть в одностороннем порядке. Кроме того, при заключении подобных соглашений должен присутствовать нотариус, который должен убедиться в честности договора.

Сейчас Валентина живет при церкви. По словам Трусовой, так будет продолжаться месяц-полтора, пока она окончательно не приведет ее квартиру в порядок. В частности, в доме нет отопления, поскольку печь находится в аварийном состоянии. Медсестра пообещала, что перевезет песионерку обратно к ней домой, как только доделает там ремонт.

“Инсайт” задал городским властям вопрос: почему на протяжении нескольких лет социальные службы Нарва-Йыесуу не замечали бедственного положения Валентины, а если замечали, почему ничего не сделали? Ответа нет до сих пор.