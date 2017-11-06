В сентябре число туристов в эстонских гостиницах выросло на 10%

В сентябре текущего года в предприятиях гостиничного сектора Эстонии останавливались примерно 281 400 внутренних и иностранных туристов, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил Департамент статистики.

Число иностранных туристов выросло 8% до 182 500 человек, а количество внутренних туристов выросло на 12% до 98 900человек.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, по сравнению с сентябрес прошлого года число российских туристов выросло на 15% до 15 364 человек. Число гостей из Латвии увеличилось на 10,9% до 12 381, а количество финских туристов снизилось на 2% до 64 614 человек.

Меньше туристов приезжали также из Германии, больше - из Азии.

128 100 иностранных туристов или 70% от общего количества останавливались в Таллинне. В Пярну останавливались 8% от общего числа иностранцев, в Тарту - 7%, в Ида-Вирумаа - 4 %.

65% иностранцев приезжали в Эстонию на отдых, 26% - в командировку.

Внутренние туристы составили 35% от общего турпотока, из них 59% приезжали с целью отдыха, а 28% — по работе.

В сентябре этого года в Эстонии действовали 1163 предприятия гостиничного сектора. В распоряжении клиентов было 21 800 номеров и 51 200 койко-мест. Заполняемость номеров составила 45%, койко-мест — 34%.

Средняя цена гостиничного номера в сентябре составила 41 евро в сутки, что на четыре евро больше, чем год назад.