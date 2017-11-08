Союз авторов Эстонии: каждое десятое предприятие общепита использует музыку незаконно

Союз авторов Эстонии начинает информационную кампанию с целью ознакомить владельцев предприятий общественного питания с правилами использования эстонской и зарубежной музыки в своей коммерческой деятельности и необходимостью соблюдать Закон об авторском праве.

Кампания направлена прежде всего на руководителей пабов, баров, кафе и ресторанов, поскольку именно в этом секторе музыка играет особую роль. В то же время, по оценке Союза авторов Эстонии, каждое 10-е предприятие общественного питания использует музыку незаконно: без разрешения со стороны автора и/или не выплачивая авторский взнос.

По словам руководителя отдела лицензирования Союза авторов Эстонии Айри-Ульрике Лиллевялья, союз, представляющий права авторов, дает руководителям предприятий общепита возможность работать в соответствии с законом. "Проигрывание музыки в барах, ресторанах, пабах или кафе с помощью технических средств или в виде живого концерта является, с точки зрения Закона об авторском праве, публичным исполнением и требует заключения лицензионного договора с Союзом авторов Эстонии".

По словам Лиллевялья, с помощью Союза авторов руководитель предприятия, где используется местная или зарубежная музыка, может заключить договор, который дает на это соответствующее разрешение. За право проигрывать музыку с предприятия питания взимается плата, размер которой зависит от того, играется ли музыка вживую или с помощью технических средств, от количества посадочных мест в конкретном заведении и даже от того, есть ли в данном месте возможность потанцевать. Лицензионная плата для заведения, в котором имеется до 50 посадочных мест, составляет 21 евро в месяц.

По словам исполнительного директора Союза авторов Эстонии Калева Раттуса, подобная система лицензирования музыкальных произведений действует на территории всего Европейского союза. "Защита интеллектуальной собственности имеет большое значение. Чем меньше денег получают авторы за свое творчество, тем меньше у нас профессиональных авторов и композиторов, которые могут жить благодаря делу, которым они занимаются. Одна из причин, почему эстонская музыка находится на таком высоком уровне – это защищенные авторские права", – добавил Раттус.

Использование музыки без лицензии может привести к возбуждению дела

Представитель центрального отделения Пыхьяской префектуры Леа Баренсон прокомментировала, что, как правило, вопросы, связанные с нарушениями прав интеллектуальной собственности, решает гражданский суд. "В некоторых случаях разговор может идти о преступлении. Возбуждение дела – это крайняя мера в случае, если иные способы не привели к прекращению нарушений. Использование музыки в барах, ресторанах и торговых центрах без заключения лицензионного договора может привести к возбуждению дела о проступке и быть наказано в соответствующем порядке", – отметила Баренсон.

Если владелец заведения не заключил договор с соответствующим автором или учреждением, и сумма ущерба составляет менее 200 евро, то такое нарушение считается проступком, штраф за который составляет до 300 евро для физического и до 6400 евро для юридического лица. В случае, если ущерб, причиненный в результате не подписания лицензионного договора, превышает 200 евро, такое нарушение считается преступлением.

Закон об авторском праве действует в Эстонии с 1992 года. Согласно данному закону, под "публичным исполнением" подразумевается использование музыкальных произведений предприятиями общественного питания как в качестве фона, так и в виде концертов. В это понятие входят и живые концерты, и представление произведений с помощью различных технических средств, в том числе с помощью радио или интернета (например, Spotify).

Союз авторов Эстонии основан в 1991 году и представляет права более 5000 эстонских и около 3 миллионов зарубежных авторов и композиторов.