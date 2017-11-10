rus.err.ee

Guns N’ Roses дадут концерт на Певческом поле в Таллинне ({{commentsTotal}})

Культура
Билеты поступят в свободную продажу 16 ноября.
Билеты поступят в свободную продажу 16 ноября. Автор: Reuters/Scanpix
Культура

16 июля следующего года на Певческом поле в Таллинне состоится концерт популярной американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, который станет их единственным выступлением в странах Балтии.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила сеть продажи билетов Piletilevi.

Масштабное трехчасовое шоу в Таллинне состоится в рамках международного турне "Not In This Lifetime", которое Guns N’ Roses проводит по случаю воссоединения группы. Турне началось в 2016 году, и его посетили уже несколько миллионов человек во многих странах.

Билеты поступят в свободную продажу одновременно в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии в 9 утра 16 ноября.

Для членов концертного клуба Live Nation в Эстонии, Латвии и Литве билеты будут доступны уже с 8 утра 14 ноября.

На сцену Певческого поля выйдут солист Эксл Роуз, гитаристы Слэш и Ричард Фортус, бас-гитарист Дафф Маккаган, клавишники Диззи Рид и Мелисса Риз, а также ударник Фрэнк Феррер.

Группа исполнит все главные хиты и баллады Guns N’ Roses, в том числе Welcome to the Jungle, Live and Let Die, Sweet Child O' Mine, Estranged, You Could Be Mine, November Rain, Knockin' on Heaven's Door, Don't Cry, Chinese Democracy, Paradise City и многие другие.

Стоимость билетов на концерт составит от 69 до 999 евро.

Организаторы отмечают, что число билетов ограничено. Концерт можно будет смотреть со склона Певческого поля, т.е. сцена будет построена спиной к Певческой сцене.

Guns N’ Roses была сформирована в Лос-Анжелесе в 1985 году. Группа выпустила шесть студийных альбомов, продажи которых превышают 100 миллионов копий во всем мире. Первый альбом Guns N’ Roses "Appetite for Destruction" стал самым продаваемым дебютным альбомом всех времен в США. Альбом кавер-версий The Spaghetti Incident? (1993) стал последним студийным альбомом группы, в записи которого принимали участие Слэш и Маккаган, которые затем воссоединились с группой в 2016 году.

Редактор: Андрей Крашевский

guns n’ roses


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

12 ноября в эстонии отметят день отца
ЭСТОНИЯ
Карин Таммемяги.

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги стала депутатом Рийгикогу

В связи с прекращением полномочий депутата Рийгикогу Андрея Новикова из-за его перехода в Таллиннскую горуправу, замещающим членом Рийгикогу с 10 ноября является Карин Таммемяги, уволенная столичной мэрией с поста старейшины Пыхья-Таллинна.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Курорт. Иллюстративная фотография.

Искаженная действительность: TripAdvisor блокирует отзывы жертв нападений на курортах

Портал TripAdvisor изначально был платформой для путешественников, которые могли делиться своим опытом. Но со временем сайт стал предоставлять возможность бронировки отелей и авиабилетов. При этом система блокирует негативные отзывы, чтобы не испортить впечатление о представленных на сайте услугах. Среди прочего портал скрыл информацию об ограблениях, насилии и даже о смертельных случаях.

операция "елка"
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Март Кадастик

Март Кадастик: эстонские мужчины утратили способность сопереживать

В сложный переходный период, длящийся уже на протяжении 25 лет, эстонские мужчины оторвались от своего первоначального стержня и потеряли способность сопереживать, сказал журналист Март Кадастик на конференции, приуроченной ко Дню отца.

ЭКОНОМИКА
09.11

Reuters: крупнейший польский банк сделал предложение о покупке Luminor

09.11

Swedbank поднял прогноз экономического роста Эстонии на этот год до 4,2%

09.11

Главой Ekspress Meedia станет бывший руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау

09.11

Оборот VKG в третьем квартале вырос на 15%

09.11

В третьем квартале темпы роста товарообмена Эстонии замедлились

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
Радио 4

Забытые вкусы

О национальном эстонском костюме: старинные техники, расцветки, узоры, орнаменты и их значения

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:15

Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги стала депутатом Рийгикогу

12:53

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

12:40

ФОТО: в Таллинне пришвартовались шведские военные корабли

12:31

В октябре в Эстонии было зарегистрировано 29 600 безработных

12:29

Guns N’ Roses дадут концерт на Певческом поле в Таллинне

12:09

Госсуд: расходы на посещение школы в соседнем самоуправлении должно покрывать государство

11:47

Правительство вложит 20 млн евро в интернетизацию малонаселенных сельских районов

11:42

В Раквере в этом году будет две рождественские ели – искусственная и настоящая

11:31

Новый вице-мэр Вадим Белобровцев пообещал посетить все школы Таллинна

11:06

Госсуд не утвердил приговор по делу об убийстве женщины и попытке убийства ее сына

11:05

Президент Кальюлайд: мы разрешили кризис с ID-картами на 4+ Обновлено

10:30

На стройке в Вильянди обнаружен нелегальный рабочий из Украины

10:10

В День отца в Таллиннском зоопарке пройдет день сов: звезды - бородатые неясыти

10:05

Директором музыкального училища им. Георга Отса станет саксофонист Иво Лилле

Полезно знать

Топ читаемости
09.11

С нового года на линии Нарва-Таллинн начнет ходить скоростной поезд

09.11

Нарвский полицейский оштрафован на 2900 евро за необоснованное применение силы Обновлено

09.11

ФОТО и ВИДЕО: рождественскую ель установили на Ратушной площади Таллинна Обновлено

07:00

ФОТО: в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного дома, погибли шесть человек Обновлено

09.11

ФОТО и ВИДЕО: мэром Таллинна избран Таави Аас Обновлено

09.11

"Инсайт": электроэнергию в Эстонии крадут часто и самыми разными способами

09.11

Напавший в Нарве на двух женщин 27-летний мужчина взят под стражу

10:00

Умер сатирик Михаил Задорнов

09.11

Президент Кальюлайд созвала совет по гособороне для обсуждения кризиса ID-карт Обновлено

09.11

Первый отремонтированный по системе 2+1 участок шоссе Таллинн-Тарту открыт для движения Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
09:22

В пятницу днем дождей будет меньше, ожидаются прояснения

09:18

В Таллинне пройдет международная конференция по правам животных

09.11

В Раквере завершился конкурс на лучшее общежитие профессионального училища

09.11

Жители Эстонии в массовом порядке активируют услугу Mobiil-ID

09.11

Ратас: центристы ждут в свои ряды как новых, так и старых соратников

09.11

Полиция приглашает водителей-профессионалов проверить свои грузовики

09.11

Таави Аас о предстоящих выборах мэра: наша фракция едина

08.11

Заканчиваются полномочия столичной горуправы

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: