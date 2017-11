Guns N’ Roses дадут концерт на Певческом поле в Таллинне

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила сеть продажи билетов Piletilevi.

Масштабное трехчасовое шоу в Таллинне состоится в рамках международного турне "Not In This Lifetime", которое Guns N’ Roses проводит по случаю воссоединения группы. Турне началось в 2016 году, и его посетили уже несколько миллионов человек во многих странах.

Билеты поступят в свободную продажу одновременно в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии в 9 утра 16 ноября.

Для членов концертного клуба Live Nation в Эстонии, Латвии и Литве билеты будут доступны уже с 8 утра 14 ноября.

На сцену Певческого поля выйдут солист Эксл Роуз, гитаристы Слэш и Ричард Фортус, бас-гитарист Дафф Маккаган, клавишники Диззи Рид и Мелисса Риз, а также ударник Фрэнк Феррер.

Группа исполнит все главные хиты и баллады Guns N’ Roses, в том числе Welcome to the Jungle, Live and Let Die, Sweet Child O' Mine, Estranged, You Could Be Mine, November Rain, Knockin' on Heaven's Door, Don't Cry, Chinese Democracy, Paradise City и многие другие.

Стоимость билетов на концерт составит от 69 до 999 евро.

Организаторы отмечают, что число билетов ограничено. Концерт можно будет смотреть со склона Певческого поля, т.е. сцена будет построена спиной к Певческой сцене.

Guns N’ Roses была сформирована в Лос-Анжелесе в 1985 году. Группа выпустила шесть студийных альбомов, продажи которых превышают 100 миллионов копий во всем мире. Первый альбом Guns N’ Roses "Appetite for Destruction" стал самым продаваемым дебютным альбомом всех времен в США. Альбом кавер-версий The Spaghetti Incident? (1993) стал последним студийным альбомом группы, в записи которого принимали участие Слэш и Маккаган, которые затем воссоединились с группой в 2016 году.