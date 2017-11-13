ФОТО: Голливуд вышел на улицы с протестом против сексуальных домогательств ({{commentsTotal}})
Тысячи людей в Лос-Анджелесе вышли на улицы города с протестом против сексуальных домогательств.
#MeToo - социальная кампания, цель которой - обратить внимание общественности на случаи сексуального домогательства.
Кампания была запущена этой осенью, после того как голливудский продюсер Харви Вайнштейн признался, что на протяжении нескольких лет плохо обращался со многими женщинами. После этого в СМИ стали просачиваться и многие другие подобные случаи сексуальных домогательств, в которых замешаны известные мужчины Голливуда.
Редактор: Дина Малова