Комиссия Рийгикогу согласовала рост депутатских зарплат на 10%

Конституционная комиссия Рийгикогу договорилась о схеме индексации зарплат высших государственных чиновников, согласно которой в период экономического роста их зарплаты будут повышаться примерно на 5% в год. Для депутатов парламента следующего созыва это будет означать повышение зарплат на 10% по сравнению с нынешней ситуацией уже в первый год их работы.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Председатель конституционной комиссии Марко Померанц сообщил ERR, что в случае министров, депутатов Рийгикогу и президента новая схема индексации вступит в силу после следующих парламентских выборов, но сама индексация будет рассчитываться уже с 2018 года.

"По имеющейся сейчас информации, мы предполагаем, что с 2019 года избранные члены Рийгикогу, министры и президент начнут получать зарплату примерно на 10% выше, чем сейчас", - сказал Померанц.

Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, индексация зарплат высших госслужащих будет зависеть от индекса потребительских цен и поступлений пенсионных взносов. Ежегодно 1 апреля высшая ставка зарплаты (в настоящее время 5200 евро) будет пересчитываться при помощи индекса, 20% значения которого состоит из роста индекса потребительских цен, а остальные 80% - от увеличения поступлений пенсионной части социального налога.

Зарплату по высшей ставке получают президент, спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Государственного суда.

Судьи и прокуроры

По словам Померанца, также достигнута договоренность о том, что в состав высших госслужащих включат генерального прокурора, который начнет получать 85% от зарплаты президента. Такую же зарплату получают, в частности, вице-спикеры Рийгикогу, канцлер права, госконтролер и министры.

Зарплата других прокуроров будет устанавливаться с привязкой к зарплате генпрокурора.

У судей и прокуроров зарплата вырастет уже в 2018 году.

Предложение Партии реформ поднять высшую ставку зарплаты с 5200 до 6500 евро поддержки в комиссии не нашло.

Скачок в развитии

Комиссия также решила отменить пункт в законе, согласно которому вопрос о зарплате депутатов следующего созыва Рийгикогу можно обсуждать не позднее третьей весенней сессии действующего состава парламента.

"В свое время эту поправку внесли, потому что думали, что если обсуждение начнется слишком близко перед следующими выборами, то оно превратится в неадекватную дискуссию. Однако мы довольно единодушно решили, что мы продвинулись в развитии, и в таком ограничении нет смысла", - сказал Померанц.

20% на представительские расходы

Комиссия также решила добавить к зарплатам генпрокурора, госконтролера, канцлера права и госсекретаря представительские расходы в размере 20% их зарплаты.

"К настоящему времени международное общение существенно активизировалось. Речь идет не просто о представителях с узкими функциями, а о ведущих специалистах в своей области и представителях Эстонии", - обосновал председатель конституционной комиссии необходимость такого шага.

Померанц добавил, что законопроект отправится на второе слушание в Рийгикогу на следующей неделе. В случае успешного прохождения этой процедуры он будет принят 6 декабря в качестве закона.