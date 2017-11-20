Nordica: переговоры об открытии линии Таллинн-Минск все еще продолжаются

Правда, никакой конкретики в этом вопросе еще нет.

"Переговоры идут, но результата пока нет", - сказал Тохвер в понедельник, 20 ноября, в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.

О том, что Таллинн и Минск может связать прямая авиалиния, которую будет обслуживать Nordica, портал rus.err.ee написал в начале ноября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом, который вступил в силу 12 февраля, упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.

Без визы в Белоруссии можно находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.