Таллинн и Минск может связать прямая авиалиния ({{commentsTotal}})
Между столицами Эстонии и Белоруссии - Таллинном и Минском - планируется запустить прямую авиалинию. Об этом сообщил директор национального аэропорта "Минск" Дмитрий Меликян.
По его словам, в настоящее время авиакомпания Nordica получает от авиационных властей Эстонии официальный статус назначенного перевозчика для регулярных полетов между Таллинном и Минском, передает белорусский новостной портал tut.by.
За комментарием корреспондент портала rus.err.ee обратился к руководителю пресс-службы Nordica Тоомасу Уйбо. Данную информацию он не подтвердил, и не опроверг.
"Наша компания изучает возможности открытия полетов по самым разным маршрутам", - сказал он.
На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке Минск, Уйбо прямого ответа не дал. Вместе с тем он согласился, что упрощение визового режима между Белоруссией и Эстонией является дополнительным аргументов в пользу потенциального запуска авиалинии Таллинн-Минск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом, который вступил в силу 12 февраля, упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.
Без визы в Белоруссии можно находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.
Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.
Редактор: Сергей Михайлов