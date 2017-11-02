Таллинн и Минск может связать прямая авиалиния

Между столицами Эстонии и Белоруссии - Таллинном и Минском - планируется запустить прямую авиалинию. Об этом сообщил директор национального аэропорта "Минск" Дмитрий Меликян.

По его словам, в настоящее время авиакомпания Nordica получает от авиационных властей Эстонии официальный статус назначенного перевозчика для регулярных полетов между Таллинном и Минском, передает белорусский новостной портал tut.by.

За комментарием корреспондент портала rus.err.ee обратился к руководителю пресс-службы Nordica Тоомасу Уйбо. Данную информацию он не подтвердил, и не опроверг.

"Наша компания изучает возможности открытия полетов по самым разным маршрутам", - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке Минск, Уйбо прямого ответа не дал. Вместе с тем он согласился, что упрощение визового режима между Белоруссией и Эстонией является дополнительным аргументов в пользу потенциального запуска авиалинии Таллинн-Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом, который вступил в силу 12 февраля, упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.

Без визы в Белоруссии можно находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.