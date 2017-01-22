"АК+": в рейтинге народной любви Оскар Лутс стоит наравне с Таммсааре и Лийвом

В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.

"Местечко Паунвере для эстонского читателя, пожалуй, настолько же известная географическая локация, как город N - для русского. За этим названием, однако, скрывается реально существующий посёлок Паламузе Йыгеваского уезда - именно здесь писатель Оскар Лутс учился в течение четырёх лет на исходе девятнадцатого века. Воспоминания о школьных буднях легли в основу его первого произведения "Весна", успех которого навсегда вписал имя Лутса в число эстонских классиков", - рассказал Лушин в своем сюжете, который вышел в эфир в воскресенье, 15 января.

После окончания учебы в Паламузе 12-летний Оскар Лутс поступил в Тартускую реальную школу, и с тех самых пор будущий писатель тесно связал свою судьбу с городом на реке Эмайыги. Дальше был Тартуский университет, работа в аптеках Тарту, Таллинна, Нарвы и Петербурга, служба в российской армии до самого окончания Первой мировой. Он привык к постоянным переездам и, даже вернувшись в Тарту после войны, долгие годы жил в съёмных квартирах по разным адресам.

Лишь к своему 50-летию, будучи уже известным и любимым в народе автором, он получил возможность переехать в свой собственный дом - построенный в функционалистском стиле небольшой особняк на Рижском шоссе.

Произведения, написанные Лутсом в последние годы его жизни, не получили столь широкого признания, как "Весна" и другие повести о Тоотсе - во многом из-за запрета на их публикацию по идеологическим причинам. Тем не менее, в рейтинге народной любви его книги находятся на одном уровне с творениями Антона-Хансена Таммсааре и Юхана Лийва.

"В своих книгах, написанных предельно простым и при этом интересным языком, Оскар Лутс создал свой собственный мир - и будущее наградило его вечной памятью. Сегодня имя писателя носят гимназия в Паламузе и Тартуская городская библиотека, а набережную Эмайыги уже три десятилетия украшает этот величественный монумент", - заключает Владислав Лушин.

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