Объем производства молока в Эстонии за последний год немного снизился

Количество молочных коров в Эстонии сокращается, но показатели надоя на одну корову растут. Фото: Postimees/Scanpix

В 2016 году в Эстонии было произведено 781 400 тонн молока, что незначительно меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют обнародованные в среду, 25 января, предварительные данные Департамента статистики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2016 году число дойных коров снизилось, но их молочная продуктивность выросла.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Эстонии насчитывалось 248 500 голов крупного рогатого скота, в том числе 86 300 молочных коров.

Поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 3%, количество молочных коров уменьшилось на 5%.

Тем не менее в среднем производство молока на одну корову в последние годы неуклонно возрастает. В 2016 году средняя выработка молока на одну корову составила 8832 кг или на 390 кг больше, чем в предыдущем году.

К концу 2016 года в Эстонии насчитывалось 265 400 свиней и 87 200 овец и коз.

Численность свиней за год сократилась на 13%, а овец и коз стало на 4% меньше по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году в Эстонии было произведено 194,1 млн яиц, что на 5% меньше, чем годом ранее.

В домохозяйствах было забито или продано на убой на мясоперерабатывающие предприятия 110 500 тонн скота и птицы в живом весе, что на 10% меньше, чем в 2015 году.