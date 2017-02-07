Петицию за приостановку подписания договора по Rail Baltica подписали более 3000 человек

Rail Baltica. Фото: ERR

Об этом сегодня сообщили представители инициативной группы, еще раз призвав правительства стран Балтии отсрочить подписание обязывающего договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica. По их оценке, необходимо дать заинтересованным сторонам возможность изучить окупаемость проекта, его социально-экономическое и экологическое воздействие. Петиция была размещена на портале "народных инициатив" и к сегодняшнему дню ее подписали 2491 человек из Эстонии и 703 человека из-за рубежа.

И тем не менее премьер-министры Эстонии, Латвии и Литва намерены сегодня подписать соглашение по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltica. На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд.