Петицию за приостановку подписания договора по Rail Baltica подписали более 3000 человек
Петицию за приостановку подписания межправительственного договора по Rail Baltica за пять дней подписали 3194 человека, передали утренние теленовости ETV+.
Об этом сегодня сообщили представители инициативной группы, еще раз призвав правительства стран Балтии отсрочить подписание обязывающего договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica. По их оценке, необходимо дать заинтересованным сторонам возможность изучить окупаемость проекта, его социально-экономическое и экологическое воздействие. Петиция была размещена на портале "народных инициатив" и к сегодняшнему дню ее подписали 2491 человек из Эстонии и 703 человека из-за рубежа.
И тем не менее премьер-министры Эстонии, Латвии и Литва намерены сегодня подписать соглашение по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltica. На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд.
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