Стартапы в Эстонии привлекли в прошлом году инвестиций на 102,5 млн евро

Сотрудники стартапа TrasferWise. Фото: TrasferWise.

В прошлом году стартапы в Эстонии привлекли рекордно большое количество инвестиций на сумму в 102,5 млн евро — об этом свидетельствуют данные координационной службы Startup Estonia.

По ее данным, в 2016 году в Эстонии действовало немногим более 400 стартапов, 90 процентов которых находились на очень ранней стадии развития. В конце 2015 года эти показатели были почти такими же. Действующие в Эстонии стартапы в основном предлагают инфотехнологические услуги или обслуживание "от бизнеса — бизнесу" (B2B).

К концу третьего квартала действующие в Эстонии стартапы уплатили государству в качестве налогов столько же, сколько за весь 2015 год, в годовом сравнении их вклад в налоговую копилку страны вырос с 21 млн евро в 2015 году до 28 млн евро в 2016.

Так же резко — на 1000 человек — за год выросла численность работников в стартапах, которая в конце 2016 года составляла 3500 человек. Три четверти из них работают в Эстонии, почти 800 новых рабочих мест создано при их участии в Эстонии и еще 200 — за пределами страны.

По численности работников и сумме уплаченных налогов на первом месте находится стартап Tranferwise с 600 сотрудниками, на втором — Pipedrive (240 работников), последующие места занимают Adcash (200 работников), Zeroturnaround (170) и Creative Mobile (100).

За последние 10 лет работающие в Эстонии стартапы привлекли 370 млн евро, 2016 год по этому показателю был рекордным, в этот период было привлечено 102,5 млн евро.

Средняя стоимость 40 совершенных в прошлом году сделок составила 2,5 млн евро. Например, Transferwise в 2015 году привлек в общей сложности 48 млн евро и в 2016 году — 23,5 млн евро. Starship Technologies в прошлом году получила 16,5 млн евро, Pipedrive — 16 млн и Monese — 9,4 млн евро.

Полученные стартапами инвестиции в основном направляются на покрытие расходов, связанных с работниками. Например, Skeleton Tehnologies и Scoro используют полученные средства на развитие производства и трудоустройство новых сотрудников.