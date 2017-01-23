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Здание минсоцдел в Таллинне продано с аукциона за 3,8 млн евро

Министерство социальных дел. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:44
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) нашла покупателя на здание Министерства социальных дел на улице Гонсиори в Таллинне.

Здание было продано на аукционе за 3,8 млн евро, сообщило в понедельник, 16 января, агентство BNS.

На конкурс поступило одно предложение, которое превысило стартовую цену в размере 3,8 млн евро. По словам главы пресс-службы RKAS Мадис Иднурма, точные условия продажи и имя покупателя будут сообщены после закрытия сделки, которое ожидается уже в конце января.

На организованный ранее конкурс со стартовой ценой около 4 млн евро не поступило ни одного предложения, поэтому на следующем конкурсе цена была снижена на 200 000 евро.

Общая площадь занимаемого министерством пятиэтажного здания составляет 68 776 кв.м, площадь земельных участков — 4 656 кв.м.

По условиям аукциона, земельные участки вместе с постройками останутся в распоряжении продавца до 28 февраля 2018 года, и будут переданы во владение покупателю после окончания договора аренды, который покупатель будет обязан заключить с продавцом.

Департамент охраны памятников истории и культуры признал здание на ул. Гонсиори, 29 ценным примером архитектуры 1950-х годов.

Минсоцдел вместе с тремя другими министерствами переедет в новое здание (т.н. "суперминистерство") на территории между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика, строительство которого должно завершиться летом этого года.

Андрей Крашевский
Редактор

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