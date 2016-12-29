Правительство одобрило законопроект об ограничении использования полиэтиленовых пакетов

Для тонких пакетов будет сделано исключение. Фото: ERR

Согласно этой директиве, к концу 2019 года использование полиэтиленовых пакетов должно сократиться до 90 штук в год на человека, а концу 2025 года — до 40. Директива должна была быть принята к 27 ноября 2016 года.

После вступления закона в силу магазины будут обязаны предлагать покупателям альтернативные возможности для упаковки, такие как бумажные, тканевые и сетчатые пакеты, а также многоразовые полиэтиленовые пакеты.

С 2019 года магазинам запретят бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов, например, в ходе рекламных кампаний. Останется в силе исключение, разрешающее использовать небольшие полиэтиленовые пакеты для первичной упаковки развесного товара, а также молока в полиэтиленовой упаковке.

Магазины с площадью торгового зала более 100 кв. метров будут обязаны вести учет продаваемых и предоставляемых бесплатно пакетов, представляя эти данные в Регистр упаковок.

По данным Союза торговцев, в 2015 году магазинов с такими торговыми залами в Эстонии было 780 или 28% от общего числа. Поскольку небольшие магазины обычно расположены в районах с низкой плотностью населения, то полиэтиленовых пакетов в таких местах также используется намного меньше.