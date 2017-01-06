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СМИ: русскоязычные газеты в Эстонии все менее востребованы (1)

Газеты на русском языке не могут похвастаться крупными тиражами. Фото: RUS ERR
Александр Семенов
Cегодня 08:58
Рубрика: Эстония

После закрытия еженедельника "День за Днем" читаемость его главного конкурента - еженедельного издания "МК-Эстония" - существенно не выросла. Печатная русскоязычная пресса в Эстонии становится все менее востребованной.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", напоминая, что осенью закрылась не только газета "День за Днем" ("ДД"), но и издание "Postimees на русском языке".

"Есть люди, которые читают только онлайн, но есть и те, кто читал только газету. К сожалению, эту аудиторию мы утратили. Видимо, она перешла к конкурентам. Но это люди от 65 лет и старше. Остальные все-таки с интернетом дружат. И те, которые предпочитали качество содержания газеты "День за Днем", продолжают нас читать в интернете", - считает глава русской редакции Postimees Олеся Лагашина.

По ее словам, закрытие печатных версий "ДД" и "Postimees на русском языке" поспособствовало тому, что сотрудники редакции перестали распылять свои усилия на несколько продуктов.

"Мы смогли сконцентрироваться на производстве материалов для онлайна. В результате наша читаемость выросла. В настоящее время мы довольны динамикой развития", - говорит Лагашина.

Вместе с тем закрытие "ДД" не поспособствовало существенному росту читаемости главного конкурента этой газеты - еженедельного издания "МК-Эстония".

"В конце декабря были опубликованы результаты свежего исследования о количестве читателей, которое проводит фирма Turu-uuringute. В два раза больше нас читать не стали. Конечно, к нам приходят читатели, которые раньше были подписаны на "День за Днем", а теперь желают оформить подписку на "МК-Эстонию". Мы им очень рады. Но в два раза больше читателей не стало", - сказал главный редактор газеты "МК-Эстония" Андрей Титов.

По словам ответственного редактора портала новостей вещания rus.err.ee Екатерины Таклая, все больше людей предпочитают получать информацию из интернета, поэтому печатным изданиям выживать все труднее.

"Если говорить о читаемости портала rus.err.ee, то за последние три года она увеличилась на 50-60%. Но это никак не связано с исчезновением печатной прессы на русском языке. Причинно-следственная связь - обратная. Сначала читатели уходят в интернет, а затем уже из-за этого закрываются газеты", - убеждена Екатерина Таклая.

Однако преподаватель журналистики Таллиннского университета Виталий Белобровцев считает, что шанс на возрождение бумажной прессы на русском языке в Эстонии есть.

"Шанс есть всегда. Но дело в том, что осуществлять его должны люди. А их у нас маловато", - сказал он.

Сергей Михайлов
Редактор

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