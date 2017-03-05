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В Эстонии Силы обороны совместно с военнослужащими США проведут маневры "Зимний лагерь"

Американская бронетехника в Эстонии. Фото: Карл Йохансон/генштаб Сил обороны
Cегодня 19:28
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В понедельник, 27 февраля, на Центральном полигоне Сил обороны в Тапа начнутся зимние учения под названием Talvelaager ("Зимний лагерь"), в которых примут участие почти 1700 военнослужащих.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что в рамках учений, которые продолжатся до 5 марта, международный воинский контингент отработает маневры нападения и обороны в зимних условиях.

В "Зимнем лагере" примет участие личный состав Первой и Второй пехотной бригад Сил обороны, ополченцы из Кайтселийта и подразделения роты броневойск США — в общей сложности почти 1700 человек.

Виктор Сольц
Редактор

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