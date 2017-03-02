"Инсайт": по вине взрослых подросток оказался должен 15 000 евро

17-летний Артур не совершал ничего противозаконного, но по решению суда он стал солидарным ответчиком и должен выплатить почти 12 000 евро. Теперь долг вырос до 15 000 евро.

"Мне скоро будет 18, через два месяца. И у меня уже накопился долг 15 000 евро. И если я пойду работать, то сначала будут снимать всю зарплату, потом часть. В итоге я буду платить за то, в чем я не виноват", - говори Артур Жуков.

Как такое возможно? Если очень коротко, то в 2010 году из-за финансовых трудностей, которые возникли у матери Артура Елены во время экономического кризиса, их квартира ушла с молотка. Следом на аукцион выставили залог – жилплощадь бабушки и дедушки. 29 февраля 2012 года вторая квартира была продана за 24 500.

Новым собственником площади стала фирма Eesti Investorite Grupp OÜ и ее владелец Меэлис Неэлов через несколько дней связался с бывшими владельцами и предложил выкупить квартиру за 40 000 евро.

Сестра матери Артура, Вероника Жукова, решила помочь собрать деньги. Она предложила Меэлису Неэлову выплатить 30 000 евро, но он не согласился.

Артуру, его маме, бабушке и дедушке было некуда идти и они остались в квартире. В 2013 году Елена уехала на заработки в Финляндию. Артур остался жить с бабушкой в квартире, которая по факту принадлежала другому собственнику.

В 2015 году Меэлис Неэлов подал иск в суд. Он требовал принудительного выселения жильцов и уплаты компенсации за недополученную прибыль с аренды за то время, что новый собственник не мог ею пользоваться. В суд пришла только бабушка Артура и то без адвоката. Разумеется, шансов не было.

Уже во второй раз Артур потерял дом. На новом месте жительства пришлось потесниться: теперь здесь жили Вероника с мужем, их шестилетний ребенок, Артур с бабушкой и две собаки. Как бы Артур не любил своего пса Рича, пришлось принимать трудное и мужественное решение. Обстоятельства разлучили Артура с другом. Но его ждал еще один неприятный сюрприз...

По решению суда он оказался в списке солидарных должников. По сути за то, что жил с родственниками, которые незаконно занимали чужую площадь. Это означает, что он будет должен до тех пор, пока вся сумма долга не будет уплачена.

"Да, взрослые виноваты. Они допустили ошибки. Но, получается, что наши законы никак не охраняют права ребенка", - сокрушается Вероника Жукова.

Обратила ли внимание судья, что в списке был несовершеннолетний? Из ответа Таллиннского окружного суда следует, что да. Его интересы должен был представлять законный представитель — мама. Но она даже не рассказала о суде — не хотела расстраивать.

"На суде я не был, мне никто ничего не говорил, меня никуда не звали. Я ничего не знал", - объясняет Артур.

Список ответчиков определяется истцом. Артур оказался в списке с ведома нового собственника квартиры — Меэлиса Неэлова. В телефонном разговоре он утверждал, что ему жаль парня, но предпочел давать официальный комментарий через своего адвоката Роберта Сарва.

За прилежную учебу в техникуме Артур получает стипендию — фактически единственный доход. Но для судебных исполнителей деньги не пахнут. Деньги снимались на покрытие процессуальных и прочих расходов. По словам Артура, после нескольких писем, стипендию вернули. "Но все равно, счет арестован и у меня стоит ограничение на сумме, которую я могу получать”, - говорит молодой человек.

Есть ли решение проблемы?

Кажется, что не было такого учреждения, в которое Вероника не обращалась за практической помощью. "Получается, везде эти отказы он видит, а что дальше? Что у него в голове может быть?", - сокрушается женщина.

Стандартный ответ инстанций: жалко парня, но не в наших силах отменить решение суда. Возможно, Артур мог бы избежать юридического кошмара, если бы судья суда первой инстанции уделила его ситуации больше внимания и связалась бы с органами опеки.

В целом, Союз защиты детей – не та организация, в чьи задачи входит оказание частной помощи – она пытается влиять на ситуацию в целом. Однако Кийра Горнышефф и ее коллеги не остались равнодушными и нашли адвоката. Эне Ахас согласилась защищать Артура за символическую плату. Дело принципа.

"С подобными случаями я раньше не сталкивалась. Это настолько абсурдно, что неясно, как такое вообще могло произойти", - говорит адвокат. - "Вопрос не в законах и в том, что нам нужно их менять. Вопрос в том, как мы их применяем. В этом деле пропал здравый смысл".

По мнению специалиста из Союза защиты детей Кийры Горнышефф, суд и судебные исполнители могли бы быть более дружелюбны к детям. "Замечать больше деталей и не относиться ко всему столь формально”, - считает она.

Вероятно, тогда бы суд заметил, что закон не позволяет накладывать имущественную ответственность на детей. "За что отвечает Артур? За то что жил с семьей", - говорит адвокат Эне Ахас

И у Артура не было возможности защититься.

Эне готова пойти до конца. Если не удастся переломить ситуацию в Государственном суде она готова дойти до Европейского суда по правам человека. Но это плохой вариант не только для Артура – в этом случае будет создан опасный прецедент, когда имущественную ответственность можно будет накладывать на детей только за то, что они оказались в ненужном месте в ненужное время.

"Мы вместе с адвокатурой собираемся поднять этот вопрос. Я полагаю, что Артур не единственный ребенок, который стал солидарным должником по формальным причинам", - говорит Эне.

Еще один путь…

В действительности, существует совсем простой путь решения проблемы. Но он зависит уже не от суда, а от Меэлиса Неэлова, который мог бы отказаться от требований в адрес Артура.

Редактор передачи "Инсайт" связался с Меэлисом по телефону и спросил, не хочет ли он пойти на такой компромисс. Он согласился отозвать иск, но только после того, как кто-либо из должников, все равно кто, пойдет ему на встречу и выплатит, например, 3000 евро.

"В планах было закончить образование. Сначала я учился в одном учебном заведении, у меня были планы его окончить, найти работу, поступить в университет. Но сейчас таких планов особо нет", - рассказывает Артур.

Все из-за ситуации, когда Артур может начать даже не с нуля, а отметки в минус 15 000 евро. Без дома, перспектив, но со скучающим Ричем, который мучается в ожидании, когда Артур найдет время не заниматься судебными тяжбами, а прийти с ним поиграть.

На этой неделе защитник Артура Эне Эхас предложила Меэлису Неэлову проявить человечность: заключить компромисс и отказаться от требования в отношении Артура. Судя по гробовому молчанию предпринимателя, он отказался. Дело за Государственным судом.