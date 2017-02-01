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Новым главным редактором "Радио 4" станет Юлия Балий

Юлия Балий. Фото: ERR
Cегодня 10:33
Рубрика: Эстония

С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR.

Мари Вельмет изъявила желание покинуть должность главреда по собственному желанию с 1 февраля, подав правлению соответствующее заявление в начале января, рассказал порталу rus.err.ee председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Маргус Алликмаа.

"Правление удовлетворило это заявление и сделало Мари Вельмет встречное предложение - стать советником правления. Таким образом, с 1 февраля она приступит к работе на новой должности с частичной занятостью", - пояснил Алликмаа.

"На место главреда было два кандидата. Конкурс не был открытым - мы хотели выбрать человека из числа сотрудников "Радио 4", - пояснил Алликмаа.

На вопрос, почему выбор пал именно на Юлию Балий, руководитель ERR ответил: "В пользу Юлии были два главных аргумента - у нее есть очень четкое представление о том, как должно далее развиваться "Радио 4", во-вторых - у нее большой опыт работы на этой радиостанции. Немаловажно и то, что она обладает авторитетом и имеет сильную поддержку среди коллег".

Останется ли заместителем главного редактора радиостанции Ильдар Низаметдинов, Алликмаа ответить не смог: "Этот вопрос - в компетенции нового главреда. Правление не хочет давать ей указаний по этому вопросу".

Мари Вельмет была главным редактором "Радио 4" с момента его основания – 1 мая 1993 года.

Екатерина Таклая
Редактор

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