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Четырем предпринимателям предъявлены обвинения по делам о взятках в Ида-Вирумаа

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:41
Рубрика: Эстония

Прокуратура передала в суд два уголовных дела, в которых четырем предпринимателям предъявлены обвинения в коррупционных нарушениях, совершенных в частном секторе, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.

По одному уголовному делу проходят два представителя технического надзора заказчика, которые обвиняются в вымогательстве у подрядчика взятки в размере 60 000 евро в период с января 2015 года. Вымогательство взятки связано с работами по реконструкции Ида-Вируского центра профессионального образования в Силламяэ. Харьюский суд приступит к слушаниям по этому делу 1 февраля.

В рамках второго уголовного дела Вируская окружная прокуратура обвиняет предпринимателя в даче взятки другому предпринимателю, который осуществлял технический надзор заказчика. В ходе досудебного производства было установлено, что размер взятки составил 600 евро. Дело связано с установкой эвакуационного и аварийного освещения в одном из нарвских образовательных учреждений. Предварительное заседание суда по этому делу состоится 14 февраля в Вируском окружном суде.

Государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус напомнил, что коррупция бывает не только в государственном, но и в частном секторе. "Одна из целей расследования таких случаев — обеспечение честной конкуренции в сфере экономики", - сказал прокурор.

Андрей Крашевский
Редактор

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