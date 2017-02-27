Яна Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии

Яна Тоом Фото: Сийм Лыви/ERR

По словам депутата Европейского парламента и председателя нарвского округа Центристской партии Яны Тоом, после состоявшегося в понедельник заседания нарвской организации центристов остается открытым вопрос о том, будет ли она баллотироваться на местных выборах в Нарве или Таллинне.

"Решение об этом будет принято правлением [Центристской партии], сейчас мы говорили о местных делах. Я бы без колебаний выдвинула свою кандидатуру в двух местах", - сказала Тоом в понедельник в интервью эстонскому телерадиовещанию (ERR).

Она добавила, что из Таллинна на нее оказывается очень сильное давление, чтобы она выдвинула свою кандидатуру в столице.

"Я должна исходить из того, что лучше для партии в стратегическом смысле. И это решение принимаю не я", - сказала Тоом, по словам которой заседание правления партии состоится в середине марта.

В начале января Тоом сказала в интервью газете Eesti Päevaleht, что она пообещала свою поддержку партийной организации в Нарве. "Если они скажут, что нужно безусловно баллотироваться в Таллинне, то мы должны будем обсудить, зачем и как. Нарвитянам я обещала, что поддержу их на выборах, и я в любом случае это сделаю тем или иным способом", - сказала евродепутат.