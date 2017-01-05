Рейнсалу созвал комиссию для оценки ущерба советской оккупации, Миксер подачу иска не считает разумным

Свен Миксер и Урмас Рейнсалу. Фото: Postimees/Scanpix

Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, которая призвана сделать следующий шаг для выяснения размера ущерба, нанесенного Эстонии в период ее оккупации. Министр иностранных дел Свен Миксер выставление претензии России не считает разумным.

Вопрос о том, надо ли и каким образом требовать компенсацию за нанесенный в период оккупации ущерб, обсуждается с конца 1980-х годов. На прошлой неделе министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, чтобы разработать рекомендации, каким образом оценивать ущерб, сообщили радионовости ERR.

По словам председателя комиссии Тоомаса Хийо, важно выяснить, какую методику для оценки потерь от оккупации используют другие страны.

"Многие государства подсчитывали ущерб от оккупации и это делали не только страны, но и малые народы, если подумать о всех требованиях коренных народов к бывшим империям. В этом смысле, мировой опыт есть", - сказал Хийо.

В Латвии, например, комиссия по оценке ущерба от оккупации достигла конкретных результатов. В апреле комиссия объявила о том, что советская оккупация нанесла Латвии ущерб в 185 млрд евро.

В октябре прошлого года Урмас Рейнсалу вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы подписал меморандума о сотрудничестве, долгосрочной целью которого является разработка единого иска к России о возмещении ущерба.

Бывший в то время премьер-министром Эстонии Таави Рыйвас назвал подписанный Рейнсалу меморандум его личным решением и заявил, что министр юстиции создает ненужный внешнеполитический шум. Также не поддержала выставление иска России и бывшая в то время министром иностранных дел Марина Кальюранд.

По словам нынешнего министра иностранных дел Свена Миксера, внешняя политика Эстонии должна быть последовательной и, следовательно, он разделяет позицию Рыйваса и Кальюранд.

"Эстонское государство не имеет намерения представлять требования о возмещении ущерба от оккупации России. Скорее всего, здесь будет продолжаться преемственность в том, что это инициатива министра юстиции. Так что я считаю, что позиция правительства в целом, такая же, как и год назад", - прокомментировал Миксер.

То, как скажется инициатива Урмаса Рейнсалу на внешнеполитическую позицию Эстонии, Миксер прогнозировать не пожелал.

"Маленькому государству, которое считает себя безопасным и стабильным, неразумно выдвигать такие требования. Предъявлять претензии, требования, у которых нет никакой перспективы, и которые не находят понимания у наших самых важных деловых партнеров — я не считаю это разумным", - пояснил Миксер.

Ранее большая работа по подсчету ущерба Эстонии от оккупации закончилась в 2005 году, когда занимавшаяся изучением репрессий государственная комиссия опубликовала резюме "Белой книги". Книгу создавали люди самых разных специальностей, и, таким образом, стали известны экономические потери, человеческие жизни, которых могла коснуться оккупация, а также, например, и потери, понесенные эстонским искусством.

Томас Хийо назвал "Белую книгу" вехой, и сказал, что, безусловно, следует дальше заниматься подсчетом потерь. При этом он не смог ответить, удастся ли комиссии по примеру Литвы и Латвии прийти к каким-то конкретным цифрам.

В созванную Урмасом Рейнсалу комиссию входят помимо Тоомаса Хийо еще историки Тартуского университета Олаф Мертельсманн и Айги Рахи-Тамм. Представителем Министерства юстиции будет вице-канцлер Прийт Кама. Первые результаты работы комиссии, как ожидается, будут к концу апреля следующего года.