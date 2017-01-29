Департамент соцстрахования: если трудовая книжка утеряна, то стаж до 1999 года придется доказывать

Департамент социального страхования просит людей, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, предъявить свои трудовые книжки. Данные о трудовом стаже внесут в электронную базу и будут использовать при начислении пенсии.

Новое правительство реформирует пенсионную систему. Теперь размер пенсий будет зависеть от выслуги лет, и поэтому Департаменту социального страхования предстоит дополнить свой электронный регистр, передает "Актуальная камера".

Ведомство призывает всех, кто работал до 1999 года и еще не вышел на пенсию, предъявить свои трудовые книжки - этих данных в регистре нет. В противном случае можно потерять годы трудового стажа.

"Когда приняли новый закон о трудовом договоре, то трудовая книжка стала необязательной. Но тогда все-таки была информация, что старые данные, которые в ней есть, имеют значение для пенсионного стажа", - говорит соавтор новой пенсионной системы Лаури Леппик.

Не секрет, что у многих трудовые книжки не сохранились, ведь Эстония всегда позиционировала себя как электронное государство и казалось, что хранить изжившие себя документы ни к чему. Нередко люди даже не могут вспомнить, где эта книжка сейчас может быть.

"У нас э-государство, всё компьютеризировано, и мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь эта бумага может мне пригодиться", - сетует Ольга Сайковская.

Если трудовая книжка утеряна, свой трудовой стаж за этот период придется доказывать.

"Обязательно просим связаться с нами. Мы поможем найти в архивах информацию. И как вариант человек может прийти к нам со свидетелями, которые подтвердят его стаж. Если у человека есть архивные данные, трудовые договоры и свидетели, то мы постараемся сделать так, чтобы засчитать рабочий стаж полностью", - обнадеживает завотделом возмещений Департамента соцстрахования Кати Кюмник.

Временных рамок для предоставления трудовой книжки департаменту нет. Главное сделать это до выхода на пенсию.