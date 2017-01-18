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Старейшина Кесклинна Алар Няэме признан виновным в коррупции и подает в отставку

Алар Няэме наказан в уголовном порядке. Фото: ERR
Cегодня 15:01
Рубрика: Эстония

В среду, 11 января, старейшина столичного района Кесклинн Алар Няэме был окончательно признан виновным в присвоении бюджетных средств. Политик объявил, что подает в отставку.

В отношении Няэме вступил в силу обвинительный приговор суда, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу его адвоката.

Сам Няэме, комментируя решение корреспонденту ERR, сказал, что подает в отставку с поста старейшины. "Ничего другого не остается, так требует закон", - сказал он.

По словам Няэме, он уже подал мэрии прошение об отставке.

Напомним, в конце июня 2016 года Харьюский уездный суд признал старейшину столичного района Кесклинн Алара Няэме виновным в том, что он оплатил личную предвыборную кампанию из бюджетных средств Таллинна.

Позднее это решение оставил без изменений и Таллиннский окружной суд.

Харьюский уездный суд посчитал, что оплаченные из бюджета Таллинна концерты в Валга 18 января и 13 февраля 2015 года представляли собой предвыборные мероприятия, цель которых - познакомить посетителей с Аларом Няэме и представить его в роли кандидата на выборах в Рийгикогу.

В качестве наказания чиновнику был назначен штраф в размере 6300 евро.

Вступление в силу обвинительного приговора означает для Няэме потерю рабочего места и запрет на службу в общественном секторе до того момента, когда наказание будет погашено.

О том, что Алар Няэме предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег, портал rus.err.ee сообщил в начале января прошлого года первым в Эстонии.

Няэме обвинили в том, что будучи городским чиновником он незаконно присвоил 2800 евро из бюджета Таллинна.

Согласно обвинению, в январе и феврале 2015 года Алар Няэме организовал в Валга два концерта. Для посетителей они были бесплатны. Как уверяют обвинители, Няэме организовал их с той целью, чтобы местные избиратели проголосовали за него на парламентских выборах.

По данным прокуратуры, оба мероприятия были оплачены из бюджета управы Кесклинна. В частности, говорят в Госпрокуратуре, Алар Няэме оплатил из средств Таллинна аренду зала для концертов, а также счета за питание, аренду техники и другие расходы.

Собранные в ходе предварительного следствия данные говорят о том, что для привлечения на концерт жителей Валга Алар Няэме использовал рекламные флайеры, которые содержали символику Центристской партии и предвыборные обещания самого политика.

На выборах в Рийгикогу в марте 2015 года Няэме получил 798 голосов - для попадания в парламент этого не хватило.

Сергей Михайлов
Редактор

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