EAS представил новый рекламный символ Эстонии

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Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу рекламный символ, разработка которого обошлась в 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.

Информацию об Эстонии можно найти на сайте estonia.ee, а о бренде – на сайте brand.estonia.ee.

"На сайте estonia.ee есть как общая информация об Эстонии, так и информация для тех, кто хочет посетить страну, инвестировать в нее, учиться в Эстонии или приехать на работу", – сообщили в EAS.

"Brand.estonia.ee содержит инструкции о том, как представлять Эстонию в мире. Ими могут пользоваться все желающие: предприниматели, организации, общественный сектор и широкая общественность".

Глава эстонской команды дизайна Алари Орав пояснил, что разработчики уделили большое внимание названию государства и связанным с ним ассоциациям. "Самое главное, что можно представить миру, это название нашего государства. Оно начинается с буквы "э", нас ассоциируют с электронной администрацией и электронной резиденцией, это важная для нас буква", – сказал Орав.

Как отметила министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, работой дизайнеров можно гордиться. "С конца февраля бренд будет доступен на трех языках, тогда можно будет задуматься и о других языках", – сказала Пало на пресс-конференции.

Обновление рекламного символа Эстонии будет профинансировано из средств Структурных фондов Европейского союза. Общая стоимость проекта составит 200 000 евро, из которых 30 000 запланировано на поиск новой символики. На создание предыдущего бренда — Welcome to Estonia — в 2002 году было потрачено свыше 13 млн крон, т. е. 830 000 евро.

Предыдущий проект по обновлению бренда Эстонии фактически прекратился весной этого года, после чего не было ясности в вопросе о дальнейших шагах. Ранее голландец Питер Кенти предложил свою концепцию, которая нашла широкую общественную поддержку, но EAS не пожелал ею воспользоваться.