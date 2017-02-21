В Пыхья-Таллинне раздадут бесплатные консервы

Консервы. Фото: ERR

Во вторник, 14 февраля, в Пыхья-Таллинне нуждающимся окажут продовольственную помощь.

С 11 до 13 часов в помещениях Продовольственного банка на улице Мериметса пройдет раздача консервов из свинины, которые предназначены в первую очередь безработным и пенсионерам, сообщили утренние теленовости ETV+.

С собой необходимо взять пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. В одни руки будут выдавать по 6 банок консервов.

Продукты питания выделены из государственного резерва. Их решено было раздать нуждающимся, поскольку срок хранения консервов приближается к концу.

По заверению муниципальных служб, вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.