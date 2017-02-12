Столичная "Флора" готова трудоустроить Энара Яэгера и Франка Лийвака

Энар Яэгер не спешит возвращаться в эстонский чемпионат. Фото: ERR

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту портала Soccernet.ee, отметив, что возможное подписание контрактов с этими футболистами зависит от того, удастся ли им трудоустроиться за границей.

По словам Хурта, Яэгер до последнего момента будет искать себе зарубежный клуб, а если поиски ничем не завершатся, то "Флора" будет рада видеть его в своем составе.

"Что касается Лийвака, то мы уже говорили - для него наши двери открыты. Если "Сараево" предложит ему контракт, то пожелаем ему удачи в Боснии. Но если вдруг он не найдет себе клуб за границей, то мы дадим ему возможность играть у нас", - объяснил Норберт Хурт.