Столичная "Флора" готова трудоустроить Энара Яэгера и Франка Лийвака
Спортивный директор и помощник главного тренера таллиннской "Флоры" Норберт Хурт сказал, что клуб готов трудоустроить опытного защитника сборной Эстонии Энара Яэгера и молодого нападающего Франка Лийвака.
Об этом он рассказал в интервью корреспонденту портала Soccernet.ee, отметив, что возможное подписание контрактов с этими футболистами зависит от того, удастся ли им трудоустроиться за границей.
По словам Хурта, Яэгер до последнего момента будет искать себе зарубежный клуб, а если поиски ничем не завершатся, то "Флора" будет рада видеть его в своем составе.
"Что касается Лийвака, то мы уже говорили - для него наши двери открыты. Если "Сараево" предложит ему контракт, то пожелаем ему удачи в Боснии. Но если вдруг он не найдет себе клуб за границей, то мы дадим ему возможность играть у нас", - объяснил Норберт Хурт.
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